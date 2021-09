Sála prešovského Odborového domu kultúry (bývalé DK ROH) v centre mesta sa v strede uplynulého týždňa zaplnila množstvom zabávajúcich sa Rómov. Nebolo by to nič zvláštne, keby na cigánskom bašaveli dodržiavali platné nariadenia týkajúce sa takýchto podujatí v čase, keď bol okres zaradený do bordovej zóny v stupni ostražitosti.

Miestnosť, kde sa konala zábava, patrí Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácii. Priestory na diskotéku eseročka Odborový dom kultúry (ODK) v Prešove prenajala miestnemu podnikateľovi. „Máme voľné priestory na prenájom, sme firma, ktorá si musí na seba zarobiť. Hľadáme aj prostredníctvom inzercie dlhodobého nájomcu. Zatiaľ sme ich dočasne prenajali na jednorazové podujatia miestnemu podnikateľovi, ktorý nám riadne a včas platí nájomné. Podnikateľ tvrdí, že zverejnené video je ešte z leta, keď neplatili žiadne opatrenia," vraví konateľka ODK Mária Roháčová.

Tvrdenie podnikateľa je však v príkrom rozpore s vyjadrením nielen svedkov udalosti, ale aj mestskej polície. Tí boli na miesto udalosti privolaní nahnevanými obyvateľmi žijúcimi v okolí a nebolo to prvý raz. Zistili, že organizátor podujatia si nesplnil oznamovaciu povinnosť. A keďže sa to stalo opakovane, vec neriešili v blokovom konaní pokutou. Tú mu totiž mohli napariť iba vo výške 33 eur, čo by však situáciu nevyriešilo. Preto vec odstúpia správnemu orgánu na konanie. Zároveň zistili a zadokumentovali aj nesplnenie protiepidemických opatrení. „Vec bude odstúpená na správne konanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva," informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

Aj z videa, ktoré máme k dispozícii, vidno, že dvojmetrové rozostupy v miestnosti plnej návštevníkov nebolo možné ani dodrzžať. „Bola tam hlava na hlave! Rúška nemal nikto, hoci sa zábava konala v interiéri," vraví náš zdroj. Naráža na to, že podľa aktuálne schváleného covidového automatu je v oranžovom okrese, do ktorého bol aj Prešov od 13. augusta zaradený, povinné nosenie rúška v interiéri. A na hromadných podujatiach dokonca aj v exteriéri! Navyše v oranžovom okrese (ostražitosť) sú hromadné podujatia, svadby, kary, oslavy či večierky povolené iba s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly. V režime OTP (očkovaní, s testom, prekonavší) maximálne 50 osôb v interiéri a s povinným zoznamom účastníkov. Ak by sme predpokladali, že na zábavu prišli iba očkovaní, aj tak ich tam mohlo byť maximálne sto osôb. „Išli sme okolo. Aj vonku pred budovou ich postávalo mnoho, až sme sa čudovali, čo sa deje, keď je tam toľko ľudí. Rúška nemal nikto," opísala svedkyňa, ktorá prechádzala okolo.

Ozvali sa nám aj ľudia, ktorí bývajú blízko: „Začalo sa to na jar a koná sa to raz do týždňa. Ten hluk je otrasný. Bola privolaná polícia, no vraj nič nemôžu urobiť. Polícia navštívila aj konateľku, no efekt žiadny. Teraz možno bude pokoj, keďže sme už v červenej farbe covid automatu. Ale na jar sa to začne zase. A je to horor! Ak musí ísť človek do práce, tak nie je šanca sa vyspať."

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove v piatok, dva dni po udalosti, na otázky, či o tejto akcii vedia a aká sankcia hrozí organizátorovi, keď sa preukáže, že neboli dodržané vládou nariadené opatrenia, reagoval stroho. „Nemáme vedomosti o tom, že v stredu bola rómska zábava," odpísala zástupkyňa vedúcej úradu Tatiana Miščíková.

