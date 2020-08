Informácie, ktoré prenikli z ministerstva hovoria, že Dán, ktorý bol pracovníkom tlačového odboru, údajne mnohé roky nepreložil krížom slamy, ale výplatu za ničnerobenie poctivo dostával. A nebolo to málo, jeho mesačný plat bol 2-tisíc v hrubom.

Chodil si len pre výplatnú pásku?!

Na stránke rezortu zverejnili v uplynulých dňoch tlačovú správu pod názvom Ministerstvo vnútra odštartovalo proces znižovania výdavkov. "Kontrola efektívnosti na pracoviskách odhalila aj niekoľko kuriozít, napríklad: priamo na ministerstve bol už viac ako 10 rokov zaradený policajt, ktorého pracovná náplň bola raz mesačne si vyzdvihnúť výplatnú pásku," uviedla v tlačovej správe hovorkyňa ministerstva Barbara Túrosová. Podľa TV Markíza tým policajtom mal byť práve Dán.

Plodne využitý čas

"Ja som toho človeka nevidel. Ten človek nechodil ani do práce," povedal minister Roman Mikulec. Dodal, že jeho prácou bolo zrejme písanie kníh z domu, aj preto nevidí dôvod, aby bol ďalej zamestnancom ministerstva vnútra. Podľa TV Markíza Dán potom, čo dostal výpoveď odišiel do výsluhového dôchodku.

Ľuboš Blaha má tip na ďalší knižný trhák...

Vyhadzov Dána nenechalo ľahostajným smeráckeho poslanca Ľuboša Blaha... a svoj názor pretavil do obsiahleho statusu, ktorý ukončil slovami. "Ja len dúfam, že im to Dominik Dán vráti v najnovšom románe - mohol by sa volať O ukradnutej diplomovke..."