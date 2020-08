Turisti, ktorí by mali prírodu v našich veľhorách chrániť, neraz robia pravý opak. Už tradične sa každý rok objavia na internete fotografie "odvážlivcov", ktorí napriek zákazu sa kúpu v tatranských plesách. Neprekáža im ani prítomnosť ďalších návštevníkov hôr.

Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko o tomto nešváre vie.

Pleso nie je fontána

Vysvetľuje, že hoci strážcovia prírody sa zameriavajú počas leta aj na okolie horských jazier, pri najlepšej vôli nie je možné, aby pri každom stál celý deň jeden človek a pokutoval nespratníkov. „Chcem preto vyzvať ľudí, aby sa prestali správať ako barbari, aby si uvedomili, že vstupujú do najstaršieho národného parku a nie sú niekde v nejakom prímestskom parku, kde sa môžu hocikde pľačkať, alebo v meste kde sa kúpu dokonca aj vo fontánach,“ neskrýva svoj hnev Pavol Majko.

Mastná pokuta neodrádza

Pripomína, že toho, kto poruší zákaz a strážca ho prichytí priamo pri čine, môžu pokutovať sumou tristo eur alebo ho bude riešiť orgán životného prostredia. Konať začnú aj vtedy, ak im niekto presne identifikuje človeka podľa fotografie či videa. Prípadu sa potom ujme Inšpekcia životného prostredia a je riešený v rámci priestupkového konania.

"Akciový balíček"

„Je neuveriteľné, ale v lete sa doslova stáva módou aj znakom nejakej frajeriny kúpať sa v plesách. Niektorí to berú ako "balíček dva v jednom", hory aj kúpalisko. Normálni ľudia pochopia, že pleso je pleso, nie vodná nádrž. Tí, ktorým to nedochádza, skončia s pokutou za porušenie legislatívy v národnom parku. Každý rok vyberieme niekoľko tisíc eur,“ vraví Pavol Majko.

Ničíme si unikáty z doby ľadovej

Dodáva, že od roku 2000 majú pätnástich strážcov na 100-tisíc hektárov územia, aj preto ich pracovníci naozaj nemôžu byť všade. „Kúpanie v plesách je protizákonné. Sú tu pozostatky doby ľadovej a v tomto prostredí žijú vzácne druhy fauny. Tým, že tam ľudia vstúpia, znečistia vodu krémom, olejom, ale prenesú aj rôzne baktérie a zmenia celú jeho skladbu. Nech si už Slovač konečne uvedomí, že plesá nie sú kúpaliská,“ prízvukuje riaditeľ TANAP-u.

Pes vo vysokých polohách?!

Upozorňuje, že práve v tomto období sa zameriavajú na "plavcov" v plesách, nelegálnych bivakárov, pohyb osôb mimo značkovaného turistického chodníka a zberačov lesných plodov. „Potrebovali by sme väčšie pochopenie verejnosti, napríklad, aby turisti nebrali so sebou na túry domácich miláčikov, ktorých neváhajú púšťať. Neraz sa totiž stane, že pes skončí v plese, aby sa ovlažil alebo napil vody. V zahraničí by za toto majiteľ skončil v policajnej cele, u nás zatiaľ, čo je možno na škodu veci, takéto prísne postihy nie sú,“ uzavrel Pavol Majko.

