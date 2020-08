Svetom šoubizu sa rozletela správa, že hudobník a spevák Braňo Mojsej ženil svojho jediného syna Branislava. Overovali sme si, či to nie je len kačica, ktorú niekto vypustil.

Otec so synom potvrdili, že je to naozaj tak, ale ... Nešlo však priamo o sobáš známeho speváka Braňa, ale jeho syna Branislava ml. a klip, ktorý nahral so svojou skupinou Protection. Vo videu sa však objaví aj jeho otec, dokonca v úlohe, v akej ho ešte nikdy nikto nevidel!

Chytľavá pieseň o dievčatách

„Vydali sme novú letnú pieseň s názvom Šťastná. Hudbu som zložil ja spolu s Maťom Bičom a Kubom Balogom. Text je mojim autorským počinom,“ vysvetľuje pokračovateľ rodu Mojsejovcov. Zaujímavosťou je podľa neho, že skladba bola nahrávaná počas karantény.

„Poukazuje na typy i stereotypy dievčat dnešnej doby. Videoklip sme natáčali v Košiciach a v mieste môjho bydliska v Nižnej Hutke. V novej životnej úlohe - sobašiaceho farára sa tam objaví aj otec,“smeje sa mladý spevák. Spresnil, že od nápadu až po natočenie videoklipu prešlo necelých šesť týždňov.

Obsadil aj otca

„Keďže som absolventom filmovej školy, celý scenár som si spracoval sám. Jeho súčasťou boli aj osoby a obsadenie. Od prvého momentu som vedel, že tam chcem otca. Ten spočiatku vôbec netušil, na čo mi vlastne prikývol, takže bol poriadne prekvapený, keď sme ho pri vodnej nádrži Bukovec navliekli do kňazského mundúru“netají mladík miernu škodoradosť.

Pochvála pre syna

Starší z Mojsejovcov všetko zahral s prehľadom. „Nahrávanie mojej scény sme museli niekoľkokrát prekladať pre daždivé počasie. Napokon sa všetko dobre skončilo, hoci v tej najnevhodnejšej chvíli ma uštipol ovad. Ešte aj teraz mám opuch, ale nevadí, veď čo už by len otec nespravil pre svojho jediného syna,“ poznamenal hrdo Braňo Mojsej starší.

Bok po boku vystupujú na rôznych akciách. Zdroj: reprofoto

S kostolom to nepreháňal

Zaujímalo nás, či spevák kvôli úlohe navštevoval častejšie kostol. „Ani náhodou, inšpiráciou mi bol istý obľúbený komediálny televízny seriál. S výsledkom sme však napokon boli všetci mimoriadne spokojní,“ pochválil synov videoklip.

Reálna svadba zatiaľ nehrozí

Neodpustili sme si otázku či sa v rodine Mojsejovcov neschyľuje aj k naozajstnej svadbe, nie iba štylizovanej? Veď starší z dvojice je zasnúbený s priateľkou Janou a mladšieho tiež obletujú pekné dievčatá. Zatiaľ, čo otec bol v danom smere skúpy na slovo, synátor netajil, že vie si predstaviť, že by bol už v chomúte."Mám na to vek a samozrejme túžim mať raz pravú slovenskú svadbu so všetkým, čo k tomu patrí. Môj otec tam nesmie chýbať, samozrejme, že nie ako sobašiaci, ale svadobný otec," prezradil nám Mojsej ml.

