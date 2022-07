Srdce ho zrejme ťahalo na východ Slovenska. Zbalil si svoje štyri slivky a pricestoval do metropoly Zemplína. Domáci ho však nevideli, len sa o tom šuškalo.

Prekvapujúce stretnutie

V uplynulých dňoch sa na sociálnej sieti objavil krátky status: „Je možné, že sediac v Michalovciach na káve vidím pri vedľajšom stole Vadalu???“ V snahe zistiť podrobnosti, kontaktovali sme autora otázky. „Bolo to teraz v utorok, zastavil som sa v podniku na okraji mesta. Moju pozornosť upútala trojica mužov na terase, boli dosť hluční. Uvedomil som si, že rozprávajú po taliansky. Jeden z nich v modrom tričku a rifliach sa mi zdal povedomý, dokonca, že ho veľmi dobre poznám. Nevedel som si však v prvom momente spomenúť o koho ide. Neskôr mi doplo, že je to Antonino Vadala. Uistil som sa aj tým, že som si pozrel jeho foto na internete a zhodou okolnosti bolo v článku, kde sa písalo o jeho prepustení z talianskej basy na slobodu. Bol to určite on,“ hovorí muž zo Stredného Slovenska, ktorý si želá ostať v anonymite.

Pribratý Antonino

Dodal, že Vadala bol vo veľmi dobrej nálade, usmieval sa a gestikuloval, ako to vedia len Taliani. „Oproti minulosti je oveľa pribratejší, má vlasy ostrihané na ježka s výraznou plešinou na vrchu hlavy. Chcel som si ho cvaknúť, ale v tom sa nám stretol zrak a potom si ma začal všímať aj zvyšok partie. Priznávam, neopovážil som sa to urobiť. Odišiel som po chvíľke k servírke, aby som zaplatil, a len tak mimochodom som prehodil, či k ním chodí častejšie Antonino Vadala. Dievča mi s kamennou tvárou odpovedalo, že nevie, kto to je,“ popisuje svoj zážitok. Dodal, že keď sa vrátil na terasu, najstarší z trojice už tam nebol a po chvíľke odišiel zaplatiť aj Vadala. „Pobral som sa k svojmu autu. Len tak zo zvedavosti som si obzrel parkovisko, či neuvidím nejaké luxusné fáro s talianskou značkou, ale nebolo tam nič extra drahé, čo by mu mohlo patriť," uzavrel svoje rozprávanie Stredoslovák.