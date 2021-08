Poslušné a dobré dievčatko nič zlé neurobilo, napriek tomu zažíva traumu od začiatku vlaňajšieho roka. Alexiu (12) totiž vtedy násilne odtrhli od matky. Odmietala sa totiž stretávať so svojím otcom Jozefom a súd to vyhodnotil tak, že Alexiu v tom ovplyňovala jej matka. Sudca nariadil, že dieťa musí ísť do domova, kde ju naučia milovať otca a potom pôjde žiť k nemu. Vlani v polovici roka ju v noci vzal z krízového centra k sebe a odvtedy podľa nariadenia súdu žije uňho v Prešove.

Dievčatko odvtedy prvý raz videlo mamu až po 10 mesiacoch! Dovtedy vôbec netušila, ako sa má jej dcéra. Neinformoval ju otec dieťaťa Jozef, ani sociálka. “U otca má na posteli záves, aby si ho podľa potreby mohla zatiahnuť. Aktuálne, aj vzhľadom k opatreniam pre pandémiu, nemá žiaden kontakt ani so školou,” vraví matka Aja, ktorá je síce rodená Prešovčanka, ale býva v Brne. Tam má, podľa nej, Alexia vytvorené oveľa lepšie podmienky. “Má zariadenú samostatnú izbu a vlastné súkromie na učenie aj na volnočasové aktivity,” dodáva. Školáčka je talentovanou baletkou, v čase, keď žila s matkou, učila sa na samé jednotky, milovala matku, súrodencov a babku, mala množstvo kamarátov, navštevovala hodiny baletu.

Keď po dlhých mesiacoch matka precestovala stovky kilometrov z Brna, otec zabránil ich stretnutiu a nedovolil exmanželke ani zablahoželať dieťaťu k narodeninám. Tá svoje dieťa v zmysle nariadenia sociálky, ktorá v rodine pre zlé vzťahy intervenuje, môže vídať iba v krízovom centre, pod dohľadom tamojších zamestnancov. Stretnutie je časovo limitované, prvú sobotu v mesiaci, doteraz absolvovali štyri kontakty. “Otec zakázal, aby dieťa zjedlo akékoľvek jedlo či sladkosť od mňa, ani zabalené z obchodu,” vysvetľuje Aja narušené vzťahy medzi exmanželmi.

Tie môžu aj za to, že súd na návrh Jozefa zakázal Ajinej matke - Alexiinej babke Anne (69), priblížiť sa k nemu, k dievčatku a jeho synom z prvého manželstva menej ako na 500 metrov. Anna vraví, že to bolo z dôvodu, že po 18 mesiacoch si dovolila objať vnučku. “Žalobca uviedol, že už v minulosti vznikali rôzne konflikty, bolo mu mnohokrát znemožnené stretnúť sa so svojou dcérou, o čo sa postarala okrem matky maloletej, ale aj žalovaná, ktorá je starou matkou Alexie,” píše prešovský okresný súd v odôvodnení uznesenia. Lenže babka tvrdí opak a dodáva: “Ja som bezúhonná, netrestaná, nepijem, nedrogujem, nie je dôvod na to, aby mi neumožnili kontakt s vnučkou, na ktorý mám právo." Jej prekvapivé slová o otcových kontaktoch s dcérou si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII tu.

Anna sa v inom súdnom konaní domáhala úpravy styku s maloletou, no prišla jej zamietavá odpoveď. Krajský súd pred pár dňami rozhodnutie potvrdil. Vraj nie je to potrebné upravovať a može k tomu pristúpiť až po tom, čo bude obnovený pravidelný styk maloletej s matkou a “obnoví sa ich citový vzťah.”

V tom istom uznesení sudcovia píšu, že z rozsiahlej správy, ktorú vypracovala sociálka po šetrení bytových, sociálnych a rodinných pomerov maloletej vyplýva, že Alexii mama chýba, ich vzťah zrejme nie je významne poznačený negatívnymi emóciami: “Nevyhnutné je však porozumieť sicuácii v rodine maloletej, pracovať na zmiernení konfliktov.” Lenže tých je medzi otcom dievčatka a rodinou jej mamy veľa...

Aby však bol odvolací súd pochopený správne, tri podpísané sudkyne zvýrazňujú, že “maloletej má byť vytvorený priestor na styk s jej širšou rodinou, vrátanej starej matky. Maloletej chýba matka aj jej rodina, preto je potrebné hľadať možnosti nadviazania kontaktu.” Apelujú na účastníkov konania, aby hľadali cestu vzájomného porozumenia. A čo odkázali otcovi sudkyne? Prečítajte si ich v popise fotky v GALÉRII.

No ak urovnaniu sporu nie je ochotný nik prispieť dobrovoľne, nemali by to za nich urobiť súdy a zbytočne netrápiť dieťa, ktoré za nič nemôže?

Súd Annu ani raz nevypočul: “Keď sme ju vlani v januári viedli do krízového centra po rozhodnutí brnenského súdu, Alexia plakala. Povedala som jej, nech sa nebojí. S plačom odvetila: ‘Babičko, ja ti verím’. Odvtedy ma táto veta máta každú noc!”

