Takéto konanie si vyžaduje silný žalúdok! Otec Alexie (12), ktorú učili milovať ho v polepšovni, nedovolil matke zablahoželať dcére k narodeninám. Neobmäkčilo ho ani to, že za ňou cestovala vyše 400 kilometrov do Prešova, kde podľa nariadenia súdu žije dievčatko od prvého júla u otca.

Takmer štyri mesiace nevidela svoju dcéru! A netuší, či sa má dobre. Všetky listy, ktoré jej napísala, sa jej vrátili ako neprevzaté. “No napriek tomu mi prišiel mejlom list akože od Alexie, kde mi píše: Ahoj maminka, to som ja, Alexinka. Ďakujem ti za dopis a prianíčko. Dúfam, že sa máš dobre, tak pozdravuj odo mňa všetkých,” vravela nám s plačom nešťastná matka talentovanej baletky Ajka (42).

No úplne ju odrovnal postoj otca dieťaťa Jozefa (40), s ktorým sa kedysi mali radi. Prekazil jej radosť, ktorú chcela zdieľať so svojou milovanou dcérou aspoň v deň jej narodenín. Spolu so svojou sestrou Zuzanou (41) a ich mamou Annou (68) vyzdobili červenými balónmi v tvare srdca priestranstvo pri základnej škole, kam Alexia chodí. Vzali dary a tortu, aby jej zablahoželali k narodeninám. “Vyšli učiteľky školy a celú výzdobu aj nás si fotili. No a dcéra do školy neprišla. Máme podozrenie, že informovali otca, že sme tam,” dodáva matka. “Ktoré dieťa, keď má narodeniny, nechce svoj sviatok zdieľať so svojimi spolužiakmi? Veď deti sa na toto výslovne tešia,” vraví Alexiina teta Zuzana.

Červené srdiečka boli pred školou nachystané pre Alexiu v deň jej narodenín. Zdroj: Ingrid Timková

Najzarážajúcejšie na celom tomto príbehu je to, že dieťa poslal brnenský súd do polepšovne na prevýchovu po tom, ako otec obviňoval matku, že manipuluje dcéru a tá sa preto odmieta stretávať sa s ním. V polepšovni sa mala liečiť zo závislosti k matke a naučiť milovať otca. Keď prišiel otec Alexie za ňou do Brna a ona sa odmietla s ním stretnúť, súd matke naparil pokutu.

Mama, stará mama a teta Alexii pred bytovkou, kde má dievčatko bývať. Byt je napísaný od leta na jej macochu - ženu, s ktorou je jej otec Jozef údajne rozvedený. Zdroj: Ingrid Timková

Hoci matku pokutovali za to, že dievčatko sa s otcom nestretlo, v opačnom garde to neplatí. Matka Alexie spolu s babkou zašli do bytu, kde by malo dievčatko žiť. Odmietli ju tam pustiť, preto zavolala políciu. No sestra Jozefovej družky mu zavolala na mobil a hovor predala policajnej hliadke. “Povedal policajtom cez telefón, že si nepraje, aby sa matka stretla s dcérou a bolo vybavené! Pritom ja nie som zbavená rodičovských práv a na súde pri mojej žiadosti o vydanie predbežného opatrenia sa vyjadril, že mi nebráni v styku s dcérou,” krúti hlavou Ajka.

Jozef sa k prípadu dlhodobo odmieta vyjadrovať. Vo svojej výchove má dcéru, podľa nariadenia brnenského súdu, od prvého júla. Do Prešova si ju z krízového centra v Brne, z mesta, kde Alexia trvalo žila so svojou mamou vo veľkom rodinnom dome, odviezol v noci. Bývať s ňou má v byte svojej družky na jednom z prešovských sídlisk.