Prípad, ktorý šokoval doslova celé Slovensko dodnes nie je vyriešený. Na druhý deň nového roka by 11-ročná Andrejka najradšej zabudla. Skupina tínedžerov, ktorí si hovoria aj Ghetto z Miloslavova, ju v opustenom družstve brutálne zbila, násilím opila a vyzliekla. Zvrhlosti si celý čas nakrúcali na mobil, pričom tieto zábery potom posielali svojim kamarátom. To sa im nevyplatilo, pretože videá sa dostali na verejnosť a celému prípadu sa venuje špeciálna pozornosť.

"Myslím, že sa vlastne nezmenilo nič. Vyfučalo to. Ľudia sú pritom pobúrení a stále nám volajú, nech to nenecháme tak," povedala pre Plus 7 Dní mama napadnutého dievčaťa. Jej dcéru po brutálnom útoku previezli do nemocnice, pričom v krvi mala toľko alkoholu, že o sebe vôbec nevedela. Hlavným aktérom odporných brutalít má byť vodca detského gangu Ela M. (16), voči ktorej bolo nedávno vznesené obvinenie. Nikoho ďalšieho z partie neobvinili, hoci dvaja chlapci údajne strávili nejaký čas v diagnostickom zariadení.

Nechutný útok a poníženie sa na malej Andrejke podpísali. Podľa Juraja Chyla, hovorcu krajskej prokuratúry utrpela ťažké ublíženie na zdraví a odvtedy trpí aj adaptačnou poruchou (porucha prispôsobenia sa). "Ide o závažné duševné ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s traumatizujúcou udalosťou a je potrebné ju posúdiť ako ťažkú ujma na zdraví," vysvetľuje Chylo.

Mama napadnutej Andrejky nedávno pre Plus 7 Dní povedala, že s dievčaťom je to i po toľkých mesiacoch stále ťažké. "Keď prišla z nemocnice, hore na izbe si dala na okná plachty. Dodnes ich tam vešia,“ opisuje jej mamina. „Hovorím Andrejka, ty si ako potkan, a ona že nechce, aby ju niekto z ulice videl,“ dodáva smutne.

Plus 7 Dní ďalej píše, že Andrejka sa s ňou o incidente rozprávať nechce a od osudnej noci zostala mĺkva, hoci predtým mali blízky a priateľský vzťah. "Je taká nepríjemnejšia, arogantnejšia, ale už aspoň komunikuje,“ vysvetľuje. „Na začiatku to bolo hrozné, aj doma nosila kapucňu na hlave, cez rozbité pery mala celý deň rúško. Zbytočne sme vraveli, nech to dá dole, že sme ju predsa videli a nemusí sa hanbiť. Tri mesiace nosila len dlhé a široké vyťahané mikiny,“ pokračuje mama v rozprávaní a dodáva, že teraz sú radi, keď jej dcéra vyjde von. Mladú slečnu trápia však aj ďalšie problémy. „Ale aj tam občas zo sna kričí: Nechajte ma, pustite ma! Vôbec o tom nevie. Po zobudení sa upokojí, znova zaspí a ráno si to nepamätá.“

Anketa Myslíte si, že bude nakoniec páchateľ skutočne potrestaný? Áno. 0% Nie. 0% Netrúfam si povedať. 0% Každý má svoju verziu, bude to zložité. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: