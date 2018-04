Smer-SD neprestáva prekvapovať. Fico si už našiel novú funkciu!

Stačilo! Expremiér a šéf Smeru-SD Robert Fico (53) na štvrtkovom pracovnom sneme strany v Častej-Papiernička prekvapil. Svoju politickú kariéru totiž vidí v parlamente, nie však ako obyčajný poslanec. Fico totiž túži po väčšej zodpovednosti. Podľa medializovaných informácií zálusk môže mať na kreslo predsedu poslaneckého klubu. Ten doteraz viedol podpredseda parlamentu Martin Glváč (50).

Ďalšie personálne rošády! Vládna strana Smer-SD bude fungovať po novom. Na sneme si totiž smeráci odhlasovali, že rozhodovať už bude len jeden z pôvodných dvoch vrcholných orgánov. Následne si delegáti vybrali mená 15 ľudí, ktorí budú mať moc riadiť veci v strane. „Týmto sme chceli upokojiť situáciu po rekonštrukcii vlády,“ vysvetlil po rokovaní kroky v strane Fico.







Na snímke predseda SMER - SD Robert Fico prichádza na pracovný snem v Častej-Papierničke Foto: Martin Baumann



To však nemá byť posledná zmena, ktorá Smer-SD čaká. Expremiér sa totiž nechystá ostať len šéfom strany a obyčajným poslancom v parlamente. „Chcem mať väčšiu mieru zodpovednosti v Národnej rade. Chcem mať podstatne viac možností koordinovať prácu poslaneckého klubu, chcem mať podstatne väčšiu možnosť dávať dohromady iniciatívy vlády a poslaneckého klubu, aby to bolo dobre skoordinované. Chcem trošku rozbehať poslanecký klub,“ prezradil svoje plány Fico. Podľa kuloárnych informácií by tak mal po novom šéfovať nielen strane samotnej, ale aj poslaneckému klubu. Tomu doteraz velil Martin Glváč. Na otázku, či je pripravený z tohto miesta odísť, nereagoval. Faktom však je, že sa o tom rozhodne už o pár dní. Pred parlamentnou schôdzou, ktorá sa začína 9. mája, by v tom už smeráci mali mať jasno.









Na pretrase v Smere-SD je aj situácia, že predseda strany už nie aj predsedom vlády. Podľa Fica zlúčenie týchto dvoch funkcií nebolo vždy šťastné. V premiérovi Petrovi Pellegrinim (42) však má dôveru. „V tejto dvojičke vidím veľký potenciál a myslím si, že ho aj primeraným spôsobom využijeme,“ povedal na jeho adresu. „Teraz sa chcem nadýchnuť a pustiť do boja, využiť potenciál situácie, ktorá vznikla,“ dodal Fico.

Politický analytik Ján Baránek: Ficov krok by bol logický



„Je pochopiteľné, že Fico ako bývalý trojnásobný premiér nebude mať naplnené ambície, pokiaľ by ostal obyčajným poslancom,“ myslí si politický analytik Ján Baránek. Podľa jeho slov, to, že by Fico okrem strany šéfoval aj poslaneckému klubu, je logické. Kritickejšie sa však už analytik pozerá na myšlienku úspešného tandemu, ktorú Fico na sneme prezentoval - on na čele strany a Pellegrini na čele vlády. “Potrební sú na to dvaja, otázne je, či sa dokáže Pellegrini stotožniť s rovnakými predstavami aké má Fico. Pokiaľ nie, tento tandem úspešný nebude,“ uzavrel Baránek.

