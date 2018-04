PRÁVE TERAZ Snem Smeru-SD sa začal. Komu ostane moc rozhodovať?

Vyvolených bude len pár. Strana Smer-SD na včerajšom pracovnom sneme, ktorý začal podvečer v Častej-Papierničke riešila v akom zložení bude pokračovať vedenie strany. Z dvoch vrcholných orgánov by mal totiž po novom zostať len jeden. O právo rozhodovať by tak prišlo 20 ľudí. Tieto rozsiahle škrty podľa predsedu strany Roberta Fica mali napomôcť k efektívnejšiemu fungovaniu Smeru-SD.

Budova, v ktorej prebieha pracovný snem Smeru-SD. Foto: bam

Vedenie strany pristúpilo k ďalším personálnym zmenám v Smere. Po výmene premiéra a niektorých ministrov, čistkách na krajskej aj okresnej úrovni, sa po novom zoštíhli počet ľudí s rozhodovacím právom, meniť sa bude aj personálne obsadenie. “Prichádzame z razantnou zmenou stanov strany Smer s tým, že zrušíme orgán, ktorý zasadá dnes a budeme mať ibe jeden jediný orgán, ktorý bude zasadať mimo snemu – predsedníctvo – tento orgán bude výrazne zúžený, ale ostanú mu všetky právomoci, ktoré má,” vysvetlil zmeny Fico po pondelkovom zasadnutí vedenia Smeru-SD .







Doteraz mala strana dva vrcholné orgány, ktoré rozhodovali. Užšie vedenie, v ktorom sedí šéf strany, podpredsedovia, predseda poslaneckého klubu a generálny manažér strany. Druhým je predsedníctvo s 35 členmi. Po novom by však užšie vedenie malo zaniknúť a zostane len "osekané" predsedníctvo s 15 členmi.

V ňom má podľa našich informácií sedieť šéf strany Robert Fico, šiesti podpredsedovia – Robert Kaliňák, Juraj Blanár, Peter Žiga, Richard Raši, Peter Pellegrini, Peter Kažimír ako aj manažér Viktor Stromček a šéf klubu Martin Glváč. Obsadených tak bude hneď deväť miest. Snem v týchto chvíľach rozhoduje, kto zasadne na zvyšných šesť stoličiek. tak musí zvoliť zvyšných šesť ľudí.

Na smerácky snem sa postupne začali schádzať členovia strany, medzi nimi aj Jaroslav Baška. "Dúfam, že sa mi ujde miesto," povedal s tým, že sa nebojí opaku. "Jedná sa o pružnosť strany, aby naozaj štruktúry strany mohli lepšie pracovať. Bolo užšie vedenie, kde bolo len osem ľudí, ktoré mali veľké kompetencie, teraz bude širšie vedenie, ktoré bude mať viac členov."

Jaroslav Baška (Smer-SD) prichádza na smerácky snem v Častej. Foto: bam

Ďalším bol Richard Raši podpredseda vlády pre investície a informatizáciu. "Snem predstavuje zmenu reálnu aj personálnu a ja verím, že preferencie, ktoré nám padli v kontexte mnohých udalostí, tak sa podarí členom vlád vrátiť tam, kde si myslíme, že patria." Okrem nich prišiel na snem aj Erik Tomáš, ktorý síce nie je členom strany, no podľa jeho slov bude mať na starosti komunikáciu s médiami.

Na smerácky snem prišiel aj Erik Tomáš, ktorý nie je členom strany. Foto: bam

Generálny manažér Smeru-SD Viktor Stromček povedal, že to, o čom sa bude dnes rokovať, je témou už niekoľko mesiacov. "Robert Fico to spomínal ešte minuly rok. Súvisí to s tým, keď pán predseda avizoval, že funkcia generálneho manažéra musí byť striktne oddelená od akejkoľvek exekúcie."

Podľa bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka je to dnes o tom, aby sa lepšie fungovalo. "Nikdy som sa ako korunný princ Smeru necítil, vždy som Vám to vyvracal. My sme sa nikdy k preferenciám nevyjadrili, každý vývoj má stúpajúcu a klesajúcu tendenciu,” povedal na margo nižších preferencii Smeru.

Aj toto môže predsedníctvo Smeru-SD:

- zvolávať zasadnutie snemu

- rozhoduje na návrh predsedu kandidátne listiny

- schvaľuje, mení a ukončuje koaličnú zmluvu

- schvaľuje kandidátov na obsadenie ústavných funkcií (ministrov a iných)

- volí a odvoláva šéfov krajských organizácií