Robert Kaliňák čelí odvolávaniu. Fico odkazuje opozícii: Vy by ste sa pokakali!

Minister vnútra Robert Kaliňák čelí v tomto volebnom období už tretiemu pokusu o jeho odvolanie z funkcie. Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia.

Tridsaťsedem podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze vyzbierali tri opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina. Žiadosť o odvolanie Kaliňáka spísali iniciátori na šiestich stranách. Odôvodnenie sa začína prípadom Bašternák a najnovším dôvodom sú korekcie za čerpanie eurofondov.

S Kaliňákovým odvolaním vláda nsúhlasí. Opozičný návrh vníma ako vytĺkanie politického kapitálu.

Robert Kaliňák si ostro vymieňal názory s poslancom Jozefom Rajtárom (SaS). Foto: SITA

Schôdza aj naďalej pokračuje. Ďakujeme, že ste s nami sledovali náš online z parlamentu.

18:48 - Kaliňák povedal, že Matovič bol za ním a prosil ho, aby mu vybavil stretnutie so šéfom vlády Robertom Ficom a mohol sa ospravedlniť.

18:45 - "Pán Matovič, viete, ťažko je súťažiť s psychopatom, ale keď niekto namočí do daňového podvodu vlastnú mamu, to je smutné," povedal Matovičovi Kaliňák, ktorý sa opäť postavil za rečnícky pult. Chcela reagovať na faktické poznámky, ktoré prišli po jeho predošlom vystúpení.

18:13 - Po Kaliňákovom vystúpení to medzi poslancami začalo opäť vrieť, nechýbalo vzájomné pokrikovanie po sebe. Krotiť ich musela predsedajúca Lucia Ďuriš Nicholsonová.

17:49 - Slovo si opäť zobral Kaliňák. Znova spomína rôzne kauzy, ktoré sú spájané so súčasnými opozičnými stranami.

17:46 - "Chránite až hystericky svojho ministra, lebo vy s ním bud ostanete v kresle, alebo padáte," povedal na vystúpenie Roberta Fica nezaradený poslanec Zsolt Simon.

17:42 - Poslanci si na seba začínajú navzájom vyplazovať jazyk.

17:42 - V parlamente to vrie. "Začneme sa aj my pýtať, kedy sa vyšetria kauzy ako Matovič," pustil sa zostra do reči podpredseda parlamentu Martin Glváč, ktorý nevynechal ani búchanie po stole.

17:36 - "Nikdy som nerobil to, čo vy - daňového podvodníka. Ja neokrádam na rozdiel od vás," povedal Matovičovi šéf strany Most-Híd Béla Bugár.Aj na jeho adresu mal Matovič niekoľko kritických poznámok.

17:34 - Slovo si zobral Igor Matovič. "Hrdina Fico odkazujem ti, že kvôli tebe som do politiky išiel," povedal na adresu premiéra. "Ty si mafia a táto banda čo tu máš ste mafia," kričal líder hnutia OĽaNO.

17:20 - "Čo by som dal za to, aby tu s nami sedela normálna opozícia, ktorá sa s nami bude normálne hádať," povedal Fico, ktorému podľa vlastných slov chýbajú ľudia ako Mikloš a Dzurinda. "To je čistá katastrofa čo ste dnes predviedli," odkázal do opozičných radov.

17:06 - "Mám pre vás, dámy a páni z opozície, jedno malé odporučenie. Konečne vyhrajte voľby," povedal premiér Robert Fico, ktorý si opäť zobral slovo.

16:58 - Slovo si opäť berie Kaliňák. V sále je aj premiér Robert Fico.

16: 37 - Šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák reaguje na faktické poznámky, ktoré odzneli na adresu jeho takmer jeden a pol hodiny trvajúcemu prejavu. Po ňo sa za rečnícky pult postavil Jozef Rajtár (SaS). Kaliňáka vyzýva, aby sa zamyslel nad tým, či ľudia, ktorí spadajú pod jeho rezort, stoja o zastupovanie, aké minister vnútra predviedol.

16:27 - "Mali by ste ísť za roh, dať si facku a ticho sa tam hanbiť," odkázal poslanec Maroš Kondrót (Smer-SD) Rajtárovi.

16:24 - Ľubomír Galko (SaS) sa ohradil voči obvineniam Roberta Kaliňáka z odpočúvania novinárov. Ministrovi vnútra pripomenul uniknuté prepisy jeho komunikácie s redaktorkou denníka Pravda. "On nechutným, vulgárnym sôsobom nútil redaktorku Pravdy, aby písala istým spôsobom," vyhlásil Galko so zvýšeným hlasom a zacitoval z prepisov.

16:11 - "Keby to bolo... možné, dal by som návrh na odvolanie tieňovej vlády, všetkých tých ľudí, čo tam sedia," rozhorčil sa poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD).

16:04 - Kaliňák skončil svoj prejav. "Z môjho pohľadu naozaj neustále sa snažíte prekryť svoje vlastné zlyhania, a o tom je aj dnešné odvolávanie," povedal na záver. Na jeho vystúpenie je až 20 faktických poznámok.

15:53 - "Mám taký malý problém. Poznám sa s tromi daňovými podvodníkmi, z toho dvaja boli u mňa v kancelárii.... Jeden daňový podvodník ma menoval do funkcie," povedal Kaliňák. "Druhý daňový podvodník je ten, čo tu pred chvíľou bol pred pánom premiérom." (Igor Matovič, pozn. red).

15:48 - Kaliňák reční už viac ako hodinu. Počas svojho vystúpenia viackrát kriticky poukázal na kroky a činy poslancov opozície Jozefa Rajtára, Ľubomíra Galka a Igora Matoviča.

15:33 - "Z vašich zlyhaní za rok a pol by bola turecká telenovela," povedal Kaliňák a spomenul, že Galko mal nakúpiť ako minister pneumatiky na autá, ktoré rezort nemal. Vymenoval aj ďalšie pochybenia, ktorých sa mala SaS v čase, keď bola vo vláde, dopustiť.

15:28 - "Nikdy nikto viac neznásilnil Ústavu, a to bol Lexa iný bojovník, ako SaS," vytkol Kaliňák.

15:20 - Rovnako ako predtým Fico, aj Kaliňák spomenul Galkovo odpočúvanie kamionistu v čase, keď bol ministrom obrany.

14:43 - Slovo si po takmer dvoch hodinách od začiatku mimoriadnej schôdze zobral aj samotný objekt odvolávania, šéf rezortu vnútra a podpredseda vlády Robert Kaliňák. Ten si zobral na paškál Jozefa rajtára. "Pán Rajtár je klamár, veľký zbabelec a podvodník. Ako je možné, ktorý sa chváli tým, že vyštudoval manažment, môže dopúšťať takých fatálnych ekonomických nezmyslov," začal Kaliňák. "Zistil som, že vy nemáte vysokú školu pán Rajtár," pokračoval v útoku šéf rezortu vnútra.

14:13 - Slovo si zobral saskár Jozef Rajtár. Vystúpenie Roberta Fica označil za nedôstojné.

14:12 - Robert Fico skončil svoj prejav. V závere povedal, že odmieta takéto moralizovanie na adresu svojich ministrov. Poslankyňa Jana Cigániková (SaS) mu priniesla na stôl Coca-Colu, ktorú mal premiér piť v konšpiračnom byte na Vazovovej spomínanom v spise Gorila.

14:08 - V pléne je aj líder Obyčajných ľudí Igor Matovič. Ten prišiel počas Ficovho prejavu priamo k premiérovi. Bolo to počas toho, ako Fico prehovoril práve o ňom.

Matovič si prišiel Fica vypočuť tvárou v tvár. Foto: TASR

14:05 - Premiér sa pustil aj do liberála Ľubomíra Galka. "Pán Galko ako minister obrany dal pokyny na odpočúvanie novinárov," povedal Fico na Galkovu adresu. Podľa vlastných slov takéto niečo žiaden z jeho ministrov nespravil.

14:03 - Jozefovi Rajtárovi z SaS Fico vytkol porušenie bankového tajomstva jeho asistentom Filipom Rybaničom. "Ja som nezažil za 25 rokov v slovenskej politiky, že by niekto takýmto hrubým spôsobom narušil bankové tajomstvo," povedal Fico. "Ani zďaleka nemáte morálne právo hovoriť čokoľvek," dodal.

14:02 - V pléne to počas Ficovho prejavu vrie. Z radov opozície zaznievajú výkriky. Situáciu musel krotiť predsedajúci Béla Bugár.

14:00 - Robert Fico sa obul aj do prezidenta Andreja Kisku a opäť spomenul jeho lety do Popradu. Pripomenul, že to nebol Robert Kaliňák, ale poslanci Národnej rady, ktorí chceli vedieť údaje o jeho využívaní štátnej letky. Dnes mal prezidentovi poslať list a chce aby za svoje lety zaplatil.

13:44 - "Vytvorili ste svetový rekord... Pán minister, budeš tu zrejme musieť sedieť aj šiesty-siedmykrát," odkázal opozícii premiér. "By ste sa pokakali z toho, keby ste museli riadiť takúto mašinériu policajtov, úradníkov... Pri takejto mašinérii sa môže vyskytnúť, že nastanú nejaké pochybenia," obhajuje Fico Kaliňáka. Označil ho za jedného z najschopnejších ministrov vnútra.

13:42 - Slova sa ujal Robert Fico. Začal čítaním oficiálneho postoja vlády k odvolávaniu.

13:31 - Do sály prišiel Kaliňáka podporiť premiér Robert Fico.

13:22 - "Kaliňák sám nevie čo vlastní... V katastri má uvedené vlastníctvo troch bytov, keď sa pozrieme do majetkového priznania, sú tam len dva byty," vyhlásil poslanec Rajtár s tým, že minister vnútra zrejme nevie, čo vlastní "oficiálne" a čo potajomky.

13:18 - V pléne reční Jozef Rajtár (SaS), ktorý otvoril kauzu Bašternák. Ministra vnútra obviňuje z viacerých údajných pochybení.

13:00 - Schôdzu otvoril Andrej Danko.