Saskárka Kiššová nenecháva nič na náhodu. Takto sa pripravuje na Kaliňáka!

Minister vnútra Robert Kaliňák láme rekordy. Opozícia sa ho tento týždeň pokúsi opäť odvolávať a dokonca sa na to vzorne pripravuje.

Poslednú tohtoročnú schôdzu parlamentu preruší "mimoriadka". Rozhodovať sa bude o osude ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý za obdobie celého svojho pôsobenia vo funkcii čelí už štvrtému odvolávaniu.

Opozícia nenecháva nič na náhodu. Hoci sú jej šance na úspech opäť mizivé, podpredsedníčka najsilnejšej opozičnej strany Jana Kiššová (SaS) sa doma vzorne pripravuje. Na sociálnej sieti uverejnila záber, ako sústredene sedí pred laptopom a obklopená papiermi si robí prípravu na schôdzu. "Viem, na gazdinú roka to zrejme nie je, no poznáte to... aspoň niečo. Odvolávanie Kaliňáka a takzvané sociálne balíčky si nemôžem nechať ujsť," píše Kiššová.

Kiššová domácu prípravu nezanedbáva. Foto: FB/Jana Kiššová

Parlament bude odvolávať Kaliňáka dnes o 13. hodine. Dôvodom je podľa opozície jeho dlhodobé zlyhávanie vo funkcii. Podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze vyzbierali strany SaS, OĽaNO a Sme rodina.