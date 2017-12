Kaliňák odvolávanie ustál. Ostáva v ministerskom kresle

Minister vnútra a podpredseda vlády za Smer-SD Robert Kaliňák zostáva vo funkcii šéfa rezortu aj ďalej. Poslanci svojim hlasovaním o tom rozhodli v závere viac ako trinásť hodinovej mimoriadnej schôdze parlamentu. Za vyslovenie nedôvery spomedzi 128 prítomných poslancov hlasovalo 53 poslancov. Potrebných bolo 76 hlasov. Z prítomných bolo 74 poslancov proti odvolaniu Kaliňáka.

Poslanci vládnych strán Smer-SD, SNS a Most-Híd hlasovali proti odvolaniu. Jediný poslanec Martin Fedor z Mosta-Híd sa hlasovania zdržal.Pred hlasovaním Jozef Rajtár (SaS) ako navrhovateľ povedal, že hlasovaním za odvolanie Kaliňáka budú poslanci hlasovať za lepšie Slovensko.

Ako posledný z poslancov v rozprave vystúpil Miroslav Číž zo Smeru-SD. “Rozprávať o problémoch dokážeme všetci od rána do večera, ale dramaticky málo máme ľudí, ktorí hovoria o riešeniach. Som presvedčený, že potrebujeme osobnosti, ktoré pochopia, že spravovať krajinu je nesmierne ťažký proces,” povedal Číž.

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) dnes dlho uvažoval, prečo je taká poľovačka zo strany opozície na jeho osobu. Ako povedal dnes v pléne NR SR, podľa neho sa v posledných štyroch rokoch neudialo nič zásadné, prečo by ho mali odvolávať. Vo viac ako hodinovom vystúpení Kaliňák spomenul viaceré príklady, v ktorých navrhovateľ vyslovenia nedôvery poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár klamal.

"Rajtár klame aj vtedy, ak tvrdí, že som popieral kontakty s Ladislavom Bašternákom. Stále tvrdím, že ho poznám a niekoľko rokov som ho nevidel. To, čo som povedal, je pravda aj po jeden a pol roku. Rovnako klamal, aj keď povedal, že som oklamal celý národ. Žiadne peniaze som od pána Bašternáka ani sprostredkovane neprijal," vyhlásil. Svoje vystúpenie Kaliňák uzavrel tým, že opozícia pokusom odvolať ho chce prekryť svoje vlastné zlyhania.

Opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina chceli odvolať ministra Kaliňáka pre viaceré kauzy, ktoré mu pripisujú. Pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísalo asi 40 poslancov. "Ak ho necháme na svojom mieste do konca volebného obdobia, je to na encyklopédiu. Bašternák, obchodovanie B. A. Haus, korekcie 25,7 milióna eur za čerpanie eurofondov," uviedol dôvody opozičný poslanec Jozef Rajtár. Dôvodom, prečo ho chceli odvolávať je aj to, že Kaliňák nevie vysvetliť pôvod svojho majetku.