Fico sa opäť pustil do Kisku. Chce, aby zaplatil takmer milión eur

Šéf vlády Robert Fico sa opäť pustil do prezidenta Andreja Kisku a chce, aby hlava štátu zaplatila za svoje lety do Popradu takmer milión eur. Premiér si zobral slovo na schôdzi, na ktorej sa opätovne opozícia pokúša odvolať šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) poslal v utorok prezidentovi Andrejovi Kiskovi list, aby uhradil štátu 990 000 eur za lety vládnym špeciálom do Popradu. Premiér to oznámil počas mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej minister vnútra Robert Kaliňák čelí opozičnému pokusu o odvolanie. "Ak má byť v krajine poriadok, nech si to zaplatí," odkázal. Podľa premiérových slov cítiť aj zo strany Kisku posadnutosť Kaliňákom. "Ale to bola Národná rada SR, ktorá požiadala ministra Kaliňáka, aby predložil správu o lietaní špeciálu," upozornil.

"Prezident dostáva mesačne stovky listov od občanov, ktorí potrebujú riešiť skutočné problémy. Napríklad zlyhávanie zdravotníctva - nedostatok lekárov, vysoké ceny energií, nízke dôchodky, nehorázne konanie polície, ktorá strieľa po mladých ľuďoch, na mafiánske praktiky štátu voči vlastným občanom," uviedol prezidentov poradca pre komunikáciu Roman Krpelan. "Prezident sa nebude podieľať na trápnej hre, ktorá má prekryť ďalšie odvolávanie ministra vnútra, ktorého už nemôžu vystáť ani vlastní stranícki kolegovia," dodal Krpelan.

Premiér Robert Fico vyzval Kisku na zaplatenie letov ešte v polovici novembra. "Obraciam sa na pána prezidenta, vystavím mu normálne faktúru, aby týchto milión eur zaplatil Slovenskej republike. Pretože si myslím, že tieto peniaze musí zaplatiť. Odmietam prázdne vyhlásenia, prázdne reči, ktorých je tu v poslednom čase čím ďalej, tým viac," povedal vtedy na tlačovej besede šéf vlády.

„Prezident rozumie frustrácii pána Fica po zbabraných a prehratých župných voľbách. A aj tomu, že potrebuje trochu času, aby si skonsolidoval stranu, v ktorej rastie nespokojnosť najmä s výkonom ministra vnútra,“ reagoval Kiskov hovorca Roman Krpelan. „Ale potom by sa už jeho vláda mohla začať venovať problémom krajiny, korupcii, zneužívaniu polície, školstvu aj sociálnym problémom ľudí,“ povedal ešte v novembri.