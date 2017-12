Šokujúce vyhlásenia Bičanovej manželky Edity: O rozvode a tretej žene hovoril už dávno!

Manželstvo obľúbeného zabávača považovali mnohí za priam idylické. Ženu neustále spomínal v relácii a na rodinu nedal dopustiť. No to len do momentu, kým sme Andreja Bičana (42) počas uplynulého víkendu nenafotili s mladou milenkou v Jasnej. A tak už musel s pravdou von. Bičan sa po jedenástich rokoch rozvádza! Zdá sa však, že svoju druhú manželku Editu (40) na to pripravoval už od samého začiatku!

Šokujúce vyhlásenia Bičanovej manželky Edity: O rozvode a tretej žene hovoril už dávno!

Autori: di, dd