FOTO Česká Barbie opäť provokuje: Na obrovské melóny si dala tento módny skvost!

Ružové vlasy, štíhla postava, veľké pery a obrovské prsia. To je novodobá česká Barbie Gabriel Jiráčková (17) alias Lolo ta Bella. Najnovšie opäť provokuje svojím odvážnym príspevkom na sociálnej sieti.

Lolo je rada stredobodom pozornosti a nemá problém vystavovať svoje prednosti na verejnosti. No niekedy to už naozaj preháňa. Zväčšené poprsie jemne zahalila do čiernej netradičnej sexi podprsenky a hneď sa svojím záberom pochválila fanúšikom. Jej mužskí obdivovatelia si určite znova prišli na svoje.