Pre husté sneženie kolabuje doprava nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách. V hlavnom meste nepremávali trolejbusy a ľudia čakali na spoje hodiny. Zdá sa, že stránka iMHD to zobrala doslova športovo.

FOTO V Bratislave kolabuje doprava, iMHD to berie s humorom: Nejdú vám spoje? Využite TOTO!

Do redakcie nám prišiel tip od čitateľa, ktorý si chcel ráno vyhľadať spoje Mestskej hromadnej dopravy. No to, čo uvidel napísané na hlavnej stránke, ho šokovalo.

"Pre nezjadnosť komunikácie nepremáva od začiatku premávky linka 203 z koliby do mesta. Všetky vozidlá uviazli na Kolibe. Na cestu do mesta je možné využiť zimné športy," stálo na hlavnej stránke.

Zimné športy miesto mhd-čky? Foto: Tip čitateľa

"Chceli sme upozorniť cestujúcich, že trolejbusy na Kolibu nepremávajú. Keďže nebola zabezpečená zjazdnosť ciest a bohužiaľ nikto zodpovedný cestujúcim nezabezpečil alternatívnu dopravu, snažili sme sa v tejto zlej situácii humorne poukázať na to, že sa cestujúci sa musia spoľahnúť sami na seba, čo v prípade Koliby znamená aj využitie zimných športov na zostúpenie kopca. Keďže imhd.sk nezabezpečuje ani bratislavskú MHD ani zimnú údržbu komunikácií, na takéto problémy, ktoré sa každoročne opakujú, upozorňujeme aspoň takýmto spôsobom," povedal PR manager imhd Sebastián Baran.