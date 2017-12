Bratislava sa zobudila do zasneženého rána. Opatrní musia byť najmä vodiči, niektoré úseky sú dokonca neprejazdné. Situáciu na cestách sledujeme ONLINE.

Dopravný analytik: Šoféri preceňujú svoje schopnosti! „Nie je možné hádzať celú vinu na cestárov. Vyhlásenie ‚cesta je zjazdná’ neznamená, že je suchá, iba toľko, že sa po nej dá jazdiť. Vodiči si musia uvedomiť, že vtedy treba znížiť rýchlosť,“upozorňuje dopravný analytik Ján Bazovský. „Áno, ak znížite rýchlosť, premávka a priepustnosť ciest sa spomalí, vznikajú kolóny. Preto treba na cestu vyraziť v predstihu alebo ísť radšej inou dopravou,“ nabáda analytik vodičov. So snežením sa obyčajne výrazne zvýši aj počet nehôd. „Pretože šoférom chvíľu potrvá, kým si na túto odlišnú situáciu na cestách zvyknú. Veď zhruba osem mesiacov jazdíme na suchých cestách. Potrvá týždeň, kým si zvykneme na zmenu,“ vysvetľuje Bazovský. Pridáva osvedčenú radu: „Treba najmä dodržiavať väčšiu vzdialenosť od auta pred vami a byť opatrnejší ako počas letnej jazdy.“

13:05 Zatiaľ čo väčšina miest bojuje so snehom, v Štúrove kvitnú kvety.

V Štúrove to vyzerá akoby bola jar. Foto: juh

V Štúrove po snehu nie je ani stopy. Foto: juh

13:03 Magistrát vyzýva občanov k zvýšenej pozornosti a opatrnosti v súvislosti so zimným počasím. Verejnosť môže nezjazdné cesty alebo neschodné chodníky nahlásiť mestskému dispečingu na [email protected] alebo na 02/59 356 768 či 0902 985 887.

12:00 Cesty v Žilinskom kraji sú momentálne zjazdné a cestármi udržiavané. V Žiline a okolí v týchto chvíľach jemne sneží, no na cestách sa postupne roztápa.

Neupravené cesty sú medzi Trstenou a Brezovicou na Orave. Horský priechod Fačkov je pre nákladné autá nad 12 metrov uzavretý. Medzi Bytčou a Makovom robia problémy najmä kamióny, ktoré komplikujú premávku.

Najhoršia situácia je na Kysuciach v Čadci. Na niektorých cestách je vrstva snehu a na vozovke sa šmýka. Cestári akoby zaspali, pretože je jasné, že na Kysuciach padá sneh skôr ako v iných mestách.

Snehová nádielka na Kysuciach. Foto: kon

"Naši ľudia sú na cestách nonstop, počas celej noci a dnešného dňa je v teréne jedenásť áut. Momentálne v Čadci nepretržite sneží, takže aj keď odhŕňač prejde určitým úsekom, za pár minút opäť nasneží a situácia je opäť rovnaká,"povedala nám Daniela Zajačiková z čadčianskeho dispečingu Správy ciest.

Snehová nádielka na Kysuciach. Foto: kon

V Zborove nad Bystricou v okrese Čadca, zasneženú cestu dnes ráno nezvládol kamión plne naložený drevom a prevrátil sa do jarku.

11:58 Snehová nádielka v Rusovciach.

Snehová nádielka v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Foto: TASR

Snehová nádielka v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Foto: TASR

11:52 "Momentálne je situácie už lepšia, ale v ranných hodinách mali železnice viacero problémov. Najhoršia bola situácia na Záhorí a na strednom Slovensku. Vlak z Malaciek do Bratislavy meškal až 90 minút pre zasneženú výhybku. Podobné meškanie zaznamenali v Banskej Bystrici aj v Leviciach," uviedol hovorca ŽSR Tomáš Kováč.

11:50 Sneženie v Bratislave sťažuje odvoz odpadu. Zberné vozidlá mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) majú problém dostať sa najmä do ťažko dostupných a svahovitých lokalít v rámci hlavného mesta. "Žiadame obyvateľov Bratislavy o trpezlivosť a pochopenie, pokiaľ odvoz odpadu nevykonáme v stanovenom termíne, budeme ho realizovať len čo nám to poveternostné podmienky umožnia," uviedla hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.

11:40 Bratislavská polícia vo štvrtok do 10.30 h zaznamenala v Bratislavskom kraji tri nehody a 18 škodových udalostí.

11:38 Cestári aktuálne dočisťujú kašovitý rozjazdený sneh na komunikáciách, nielen vo frekventovaných lokalitách, ale postupne v celom meste. Dopravná situácia bola sťažená na Kolibe a na Kramároch, kde spadnutý strom porušil trolejové vedenie. MHD premáva v meste s meškaniami od 10 do 30 minút. Zamestnanci DPB, a.s., sú v pohotovosti, v teréne čistia zastávky, trate a obratiská MHD. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

11:35 Dopravná situácia v Bratislave a v Nitre.

11:30 Zima je v plnom prúde, no niektorí si to asi nevšimli.

Krátke rukávy aj nohavice - niekomu je v novembri teplo. Foto: tm

10:59 Dňa 29. a 30. novembra 2017 profesionálni a dobrovoľní hasiči v Trnavskom kraji zasahovali počas snehovej kalamity pri 5 dopravných nehodách (2x v obci Jablonica, Malženice, Hviezdoslavov a Trhová Hradská).

· 11x odstraňovaní prekážok – popadané stromy (3x Prašník, Trstín, Hlohovec, Trnava, Cerová, Jablonica, Horné Orešany, Dechtice, Galanta)

· 2x zapadnutých autobusoch (Radošovce okres Skalica, Hlohovec),

10:29 Obyvatelia hlavného mesta môžu sledovať pohyb sypačov online.

Pohyb sypačov v Bratislave môžu obyvatelia sledovať online. Foto: Commander

10:21 Chodníky v Bratislave nie sú vôbec odhrnuté.

Bratislavské chodníky sú neodhrnuté. Foto: nin

10:10 Bratislavské Kramáre sú už prejazdné. Informovala o tom hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

10:09 Sneženie zatiaľ problémy bratislavskému letisku nespôsobuje. Pre TASR to povedala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková. "Prílety aj odlety sú podľa platného letového poriadku," povedala.

10:07 Husté sneženie spôsobuje od stredy večera problémy v mestskej autobusovej doprave v Nitre. Pre zasnežené cesty a zastávky je premávka pomalšia, pričom niektoré spoje meškajú aj hodinu, iné nejdú vôbec. „Niektoré spoje alebo ich časti nešli pre veľké meškanie vozidla, nezjazdný úsek trasy alebo zapadnutie autobusu,“ informoval dopravný podnik Arriva Nitra.

09:57 Dopravná situácia nie je lepšia ani v Nitre.

Sneh komplikuje dopravu aj v Nitre. Foto: juh

09:38 Podľa našich informácií na bratislavskej Kolibe čaká trolejbus od 04:30 na odhŕňací pluh.

Šoféri trolejbusov vraj čakajú na odhŕňací pluh na bratislavskej Kolibe od 4:30. Foto: Tip čitateľa

09:38 Na bratislavskej Kolibe je 22 cm snehu. Na Facebooku o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Meteorológovia vydali na štvrtok výstrahu pred silným snežením pre takmer celé územie Slovenska.

09:31 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výdatné sneženie počas štvrtka takmer na celom území Slovenska. Na niektorých miestach môže napadnúť až 40 centimetrov snehu. O výstrahách I. a II. stupňa informuje SHMÚ na svojej internetovej stránke. Podľa SHMÚ by najviac snehu malo napadnúť v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Taktiež sa môžu vytvárať záveje a snehové jazyky. Výstrahy platia do 16. hodiny.

Sneh v Lučenci. Foto: pem

09:29 Desiatky hasičov zasahujú v súvislosti so snehovou kalamitou už od stredajšieho večera najmä v západnej polovici Slovenska. Najviac výjazdov mali najmä v Banskobystrickom kraji. Ako agentúru SITA informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ, momentálne majú najviac práce hasiči v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Najčastejšie zasahujú pri dopravných nehodách a popadaných stromoch, ktoré blokujú vozovku. Dnes v noci vykonali hasiči približne 60 výjazdov v súvislosti so snehovou kalamitou.

09:28 Pre sneženie dispečing Dopravného podniku Bratislava (DPB) eviduje problém trolejbusovej dopravy na bratislavskej Kolibe a pre spadnutý strom na trolejové vedenie aj na Kramároch.

„V ostatných častiach mesta mestská hromadná doprava (MHD) premáva s meškaniami od desať do tridsať minút, vodiči jazdia opatrne a so zvýšenou obozretnosťou,“ pripomína hovorkyňa DPB Adriana Volfová s tým, že zamestnanci podniku sú v pohotovosti, v teréne čistia zastávky, trate a obratiská MHD.

09:26 Na situáciu v Bratislave upozornila aj polícia.

09:16 Podľa informácií imhd.sk trolejbusová linka 207 nepremáva. "Z dôvodu problémov s trolejbusmi na Lovinského nepremáva linka 207. Oblasť Mudroňovej a Palisád je úplne bez obsluhy,"píše portál.

09:07 "V dôsledku ťažkého snehu na niektorých miestach popadali stromy, v Nitre-Krškanoch spadol jeden na kamión. Evidujeme aj niekoľko dopravných nehôd spôsobeným snehom a klzkou vozovkou a tiež neprejazdnú cestu na Skýcove, ktorú spôsobili nielen popadané stromy, ale aj sneh,"skonštatoval hovorca krajských hasičov v Nitre Michal Varga.

09:02 Bratislavské cesty sú v katastrofálnom stave.

Cesta na bratislavských Kramároch. Foto: Tip čitateľa

08:51 Obrovské kolóny sa tvoria aj v smere z Bernolákova.

Naša redaktorka stojí v kolóne už viac ako dve hodiny. Foto: Denisa Borkovičová

08:50 Z bratislavských Kramárov smerom do mesta nechodia žiadne spoje MHD.

Ľudia sa z bratislavských Kramárov nevedia dostať do mesta. Foto: Tip čitateľa

08:34 Bratislavu prikryla snehová perina.

Aktuálna situácia na bratislavských Kramároch. Foto: Tip čitateľa

08:33 Na vjazde do Bratislavy po D1 z Trnavy, už od 40. kilometra sa ide rýchlosťou 40 km/h.

08:31 V Bratislave pre kalamitu nefungujú ani niektoré rozvozy jedál.

08:25 V Bratislave na všetkých hlavných ťahoch, priemerná rýchlosť v meste je okolo 15 km/h.

08:15 V Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy sa tvoria rozsiahle kolóny, zdržanie viac ako 3 hodiny.

V Bratislave stále husto sneží. Foto: Karol Farkaš

08:07 Hasiči zasahovali od polnoci do skorého štvrtkového rána v Banskobystrickom kraji niekoľkokrát pri odstraňovaní stromov, ktoré spadli na cesty v dôsledku hustého sneženia. Výjazdy boli hlásené najmä v okresoch Krupina, Lučenec a Žarnovica.

07:42 Neupravenú a pre nákladnú dopravu ťažko prejazdnú cestu hlásia vodiči na horskom priechode Fačkov. Horský priechod Kremnické Bane je uzavretý pre všetku dopravu, vodiči to môžu obísť cez Zvolen a Banskú Bystricu.

Horské priechody Donovaly, Šturec, Vrchslatina a Šútovce sú uzatvorené pre nákladné vozidlá nad desať metrov dĺžky. Horské priechody v okrese Brezno sú prejazdné len s reťazami.

07:41 Zasnežené cesty hlásia v okolí Nadlíc (okres Partizánske), za Kolárovicami v okrese Bytča, v smere na Makov (okr. Čadca), na diaľnici D3, medzi Žilinou a Bytčou, na trase Stará Bystrica - Klubina - Zborov nad Bystricou - Krásno nad Kysucou, pod Strečnom, medzi Martinom a Turčianskymi Teplicami, v Banskej Štiavnici a okolí, medzi Babínom a Námestovom, medzi Dolným Kubínom a Ružomberkom, medzi Poltárom a Kokavou nad Rimavicou a medzi Ožďanmi a Lučencom.

07:40 Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné a prejazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem úseku diaľnice D1 Bratislava - Senec a rýchlostných ciest R1 Trnava - Nitra, R1A Lehota - Nitra, R1 Tekovské Nemce - Žiar nad Hronom, R2 Lovčica-Trubín - Žiar nad Hronom a R3 Horná Štubňa, kde je povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého snehu hrúbky do troch centimetrov. Na svojej internetovej stránke o tom informuje stellacentrum.sk.

07:38 Na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy, zrazili sa 3 osobné autá

07:37 Na vjazde do Bratislavy z Chorvátskeho Grobu - Čiernej Vody sa zdržíte asi polhodinu.

07:32 V Bratislave je Tunel Sitina v smere na Most Lafranconi priebežne uzatváraný pre kolóny, ktoré siahajú až po Stupavu. Informuje o tom Dopravný servis rádia Expres.

Počasie komplikuje dopravu nielen v Bratislave. Foto: Dopravný servis rádia Expres

07:30 V celej Bratislave a okolí hlásia neupravené cesty.

07:25 Električky by v Bratislave mali jazdiť bez zdržania.

Podľa našich informácií električky premávajú bez meškania. Foto: Tip čitateľa

07:20 Podľa čitateľov nejazdí v Bratislave ani trolejbusčíslo 64.

07:01 Snežilo aj v Šuranoch. Marek nám poslal fotky zasneženého mesta.

Čitateľ Marek nám poslal fotky zo zasnežených Šurian. Foto: Tip čitateľa

06:53 V Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy, zdržanie asi hodinu a pol.

06:48 V Bratislave na Pražskej v smere z centra je pre kalamitu odstavených asi 30 trolejbusov.

06:40 V Bratislave - Karlovej Vsi na ulici Hany Meličkovej smerom z centra je odstavený trolejbus, blokuje jeden pruh.

06:35 Na trase z Ivanky pri Dunaji smerom do Bratislavy je zasnežená cesta, v kolóne stratíte aspoň 45 minút.

06:25 Nehoda sa stala aj za Dunajskou Lužnou v smere do Šamorína. Auto skončilo vo zvodidlách, blokuje jazdný pruh.

06:15 Na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Nitry, na 135 kiloemtri auto skončilo vo zvodidlách, blokuje ľavý pruh.

06:10 V Bratislave na zjazde z Mosta Lafranconi v smere do Petržalky sa zrazilo viacero áut, blokovaný je pravý a stredný pruh.

06:05 Od rána sa tvorí kolóna aj v Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy. Zdržanie je asi 20 minút.

06:00 V Pezinku hlásia vodiči zasnežené cesty a slabú dohľadnosť. Informuje o tom Zelená vlna na svojom Twitteri.

Počasie: SHMÚ vydal výstrahu takmer pre celé Slovensko pred snežením, ktorá potrvá do dnešného večera do 16.00 h. Podľa meteorológov by malo napadnúť od päť do 40 centimetrov snehu. Najviac snehových zrážok očakávajú v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.

Doprava na Slovensku: Aktuálnu dopravnú situáciou na cestách sleduje dopravný servis Zelená vlna.