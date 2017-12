Krvavý útok v Hurbanove: Šokujúca spoveď Nikolinho otca, ktorému zomrel budúci zať Dávid (†29) v náručí!

Nikto to nedokáže pochopiť! Piatková ranná streľba v jednom z hurbanovských podnikov je stále plná otáznikov. Po besnení poľovníka Jána (†61) prišiel o život Dávid (†29), ktorý sa pokúšal chrániť svoju milovanú lásku, barmanku Nikolu (21). Tá skončila s priestrelom hrudníka vo vážnom stave v bratislavskej nemocnici.

Na tomto mieste, pri vchode do podniku, skonal Dávid (†29) po rane do hlavy, ktorou ho Ján (†61) doslova popravil.

Streľba, ktorá navždy poznačila životy viacerých ľudí, vyvoláva otázky, na ktoré zatiaľ nedokáže nikto odpovedať. A to aj preto, že názory na strelca Jána (†61) sa rôznia. Kým jedni ho označujú za muža, ktorý v poslednom čase dosť pil a bol divný, íní na neho nedokážu povedať krivé slovo. „Nie raz sa opil a bol nepríjemný. Aj teraz v bare niečo vykrikoval a robil problémy, preto ho vyhodili. Taký divný a nepríjemný zostal po tom, čo mu pred rokom zomrela žena,“ povedal na margo nebohého poľovníka Attila (18). „Poznám ho už viac ako tridsať rokov a môžem povedať, že to bol veľmi príjemný chlap, navyše mal rád srandu. Opitého som ho nikdy nevidel, ba keď si aj niečo dal, tak za volant si nikdy nesadol,“ kontroval sused nebohého poľovníka Jána.

Mamu synova tragédia položila

Nezmyselná Dávidova smrť najviac zasiahla jeho najbližších, ktorí ju nesú veľmi ťažko. „To, čo sa stalo je hrozné. Nechápeme to. Manželka sa psychicky zrútila,“ povedal so slzami v očiach užialený chlapcov otec. „Vôbec netušíme, čo všetko sa tam odohralo. S Nikou sa mali veľmi radi a zrejme už aj plánovali svoju budúcnosť. Bol pracovitý a veľmi dobrý chlapec. Žiaľ, bol,“ dodal zronený otec, ktorý je hlavným kontrolórom na daňovom úrade v Komárne. „Dávid bol skvelý chalan, s ktorým bola zábava, no vedel aj veľmi dobre robiť ako murár. Komu mohol, tomu pomohol. S Nikolou sa mali veľmi radi. Nechápem to, veď ak ten blázon nedokázal bez ženy žiť a chcel sa zastreliť, prečo tak neurobil sám? Prečo musel nezmyselne zomrieť i nevinný človek?“ krútil hlavou smutný Dávidov kamarát René (18).

Spoločné plány si už nesplnia

Láska medzi Nikolou a Dávidom trvala už dlhšie. Mali sa radi až natoľko, že Dávid sa prisťahoval do domu svojej milovanej. „Bývali u nás asi tri roky a bol ako môj syn. Bol veľmi pracovitý. Chcel zarobiť, aby si mohli kúpiť byt a bývať v ňom spolu,“ povzdychol si smutne Nikolkin otec. Práve v jeho náručí Dávid vydýchol naposledy. „Keď som k nemu pribehol dvakrát som na neho zvolal jeho meno, no iba pokýval hlavou a bolo po ňom. Zomrel po tom, ako bránil moju dcérku,“ užialene dodal. Besniaci strelec sa po tom, ako zastrelil Dávida vrátil do podniku, kde si dal hlaveň svojej pušky do úst a stlačil spúšť.

Po svadbe sa zmenila na kata

Koniec roka sa pre poľovníka Jána nespájal len so smrťou jeho manželky, ale aj so svadbou. „Asi pred mesiacom ženil syna. Mohol sa z toho tešiť, no on sa rozhodol zabíjať,“ nechápal Jánov skrat muž, ktorý ho poznal. Najstrašnejšie na celej tragédii je zo, že besniaci strelec Dávida doslova popravil. Po tom, ako najskôr vystrelil na Nikolu vypálil aj na mladého muža, ktorý šiel svoju lásku brániť. Trafil ho však len do kolena. Keďže barmanka v panike ušla na dvor volať o pomoc, Dávid chcel z podniku pred Jánom tiež uniknúť. Nestihol to, pretože ten ho pri vchode dostihol a pištoľou mu strelil do hlavy.

Dôležitá bude Nikina výpoveď

Krvavá dráma sa stala zo štvrtka na piatok krátko po záverečnej, pretože podnik je otvorený len do polnoci. Nikola aj so svojím priateľom už dokončievala účtovnú uzávierku. To, čo sa stane iba pár minút pred tým ako definitívne zatvorí v ten deň podnik, nepomyslela ani v najhoršom sne. Obrovským šťastím bolo, že Jánove besnenie prežila len s prestrelenou ľavou časťou hrudníka. Z novozámockej nemocnice, kam ju záchranári previezli ihneď po prvotnom ošetrení, smerovala do Bratislavy, kde ju strážila polícia. Jej výpoveď bude totiž veľmi dôležitá k objasneniu celej tragédie. „Policajný vyšetrovateľ z Nitry začal trestné stíhanie vo veci vraždy a pokusu o vraždu,“ uviedla Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.

Streľby v Hurbanove:

9. júl 2010 – Tibora Basternáka (†54), poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja, zastrelil Štefan Kaluz pred jeho domom keď sa vracal z vychádzky so psom. Niekto na neho strieľal aj niekoľko mesiacov pred smrťou. V Hurbanove v tom čase robil na radnici hlavného kontrolóra. Vrah dostal 25 rokov.

16. jún 2012 – mestský policajt Milan Juhász prišiel na dvor domu rómskej rodiny Lakatošovcov v sobotu dopoludnia. Zastrelil tam otca rodiny Gábora (†44), syna Júliusa (†21) naj zaťa Mária (†19) a zranil ďalšieho syna Kristiána (25) a jeho manželku Žanetu (25). Po streľbe sa vybral k domu primátorky, ktorá však nebola doma. Po masakre tvrdil, že jej chcel všetko vyrozprávať. Tam ho aj zadržala polícia. Dôvodom streľby údajne bolo správanie sa tejto rodiny. Dostal 9 rokov väzenia.