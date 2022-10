Zregenerujte svoju pokožku po sezóne plnej kúpania a opaľovania, radí odborníčka

Svetlá, slnkom nepobozkaná pokožka bola v minulosti výsadou kráľov. Tento trend sa opäť vracia do módy – no ako to už býva, nie každý nasadne na aktuálne módne trendy. Milovníkov slnečných lúčov asi len sotva presvedčíte o tom, aby sa opaľovať prestali.