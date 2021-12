Mnohí z nás zemiaky doslova milujú a nevedia si svoj jedálny lístok bez nich predstaviť. Či už v podobe chutnej prílohy ako varené, pečené, pražené, fritované, alebo tiež ako základ skvelého jedla. Ktoré patrí medzi vaše obľúbené – francúzske zemiaky, granadír, zapečené plnené bryndzou, zemiakový prívarok, zemiakové guľky s údeným mäsom alebo ovocím?

O zemiakoch by sa toho dalo veľa popísať, no my sme sa rozhodli skôr porozprávať s ich pestovateľmi, ktorí ich dodávajú do predajní Kaufland naprieč Slovenskom.

HOLANDSKÉ ZEMIAKY, SLOVENSKÁ ÚRODA

Ako je toto možné? Celkom jednoducho. Slovenská rodinná firma Triana dodáva holandské zemiaky na sadenie slovenským pestovateľom. Tí ich vypestujú u nás a úrodu dodáva Triana do sieti predajní Kaufland. Prečo práve holandské zemiaky ako sadivo?

„Pretože sú veľmi kvalitné. Známeho holandského dodávateľa zemiakov na sadenie, spoločnosť Agrico, zastupujeme už od roku 1994, kedy otec založil našu rodinnú firmu,“ vysvetľuje Viliam Bezák, riaditeľ spoločnosti Triana, ktorá spolupracuje s dvoma desiatkami pestovateľov z úrodnej oblasti juhozápadného Slovenska.

„Do reťazca dodávame konzumné typy A a B, ale aj zemiaky na čipsy, či hranolčeky. Každá odroda má svoj čas zberu, preto ich môžeme dodávať takmer po celý rok. Na jar, keď sa už skladové zásoby neskorých odrôd minú, na krátky čas dovážame zemiaky z Holandska a Francúzska,“ hovorí V. Bezák. Ako dodáva, ich cieľom je podporovať pestovanie tejto plodiny na Slovensku, a to aj v prípade menších farmárov, ktorým zabezpečujú odbyt vo veľkom reťazci. A darí sa im to.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

PESTUJE ICH UŽ 27 ROKOV!

Zemiaky pestoval už jeho dedo, potom otec a teraz ich pestuje aj on. Mikuláš Sáraz, obhospodaruje 180 hektárov pôdy v okolí obce Čechynce, z toho na 60 hektároch pestuje zemiaky. Je to pestovateľ ako sa patrí – zemiaky sadí, zavlažuje, vyoráva. Ak si predstavujete, že za vyorávačom chodia brigádnici s vedrami a zbierajú úrodu, mýlite sa.

„Takto sme kedysi začínali, na dvoch hektároch pôdy. Dnes s vyorávačom, ktorý sám riadim, zozbieram za dve hodiny 25 ton,“ rozrozprával sa M. Sáraz. Potom zemiaky triedia na triedičke a balia len kvalitné. Časť dodávajú do logistického centra v Ilave, odkiaľ ich rozvážajú do predajní Kauflandu.

Čo je na pestovaní zemiakov podľa skúseného poľnohospodára najťažšie? „Zavlažovanie,“ tvrdí. „Tento rok bolo veľké sucho, nestíhal som zavlažovať. Preto bola aj úroda priemerná.“

AGÁTA JE PEKNÁ, ALE...

Družstvo pestovateľov Zeleninárska z Kostolnej pri Dunaji dodáva do Kauflandu zemiaky od regionálnych pestovateľov počas celého roka.

„Umožňuje nám to naša rozsiahla pestovateľská plocha 1 350 hektárov, ale tiež nové, moderné klimatizované sklady. Skoré zemiaky začíname dodávať od druhej polovice mája, od septembra prejdeme na neskoré odrody a dodávame ich kontinuálne až do novej úrody,“ hovorí Jozef Zruban, obchodný riaditeľ Zeleninárskej.

Pestujú okolo dvadsať odrôd zemiakov – od veľmi skorých až po neskoré. „Pri výbere odrôd uprednostňujeme chuťové vlastnosti, aj keď vieme, že zákazníci kupujú hlavne očami. Aj u zemiakov platí, že tie najchutnejšie odrody po opratí nie sú také atraktívne a naopak pekné odrody väčšinou nevynikajú chuťou. Ako napríklad odroda Agáta, ktorá je vzhľadovo veľmi pekná, ale chuťou je na konci rebríčka,“ poskytuje cennú radu pre kupujúcich J. Zruban. Do reťazca dodávajú prevažne žlté zemiaky (80 %), menej červené (20 %), rovnaký pomer platí aj medzi prílohovými a šalátovými odrodami. A pretože sú s kvalitou zemiakov v Kauflande spokojní, dodávané objemy zo Zeleninárskej každý rok narastajú.

VIETE SI SPRÁVNE VYBRAŤ?

Varný typ A – šalátové zemiaky : sú pevné, nerozvárajú sa, jemne múčnaté. Pretože pevne držia tvar, sú vhodné na prípravu šalátov, varenie v šupke alebo pečenie v rúre, keď ich nakrájate na plátky.

: sú pevné, nerozvárajú sa, jemne múčnaté. Pretože pevne držia tvar, sú vhodné na prípravu šalátov, varenie v šupke alebo pečenie v rúre, keď ich nakrájate na plátky. Varný typ B – prílohové zemiaky : sú polopevné a polomúčnaté. Tento typ je najvhodnejší na prípravu príloh, do šalátov, polievok, na restovanie.

: sú polopevné a polomúčnaté. Tento typ je najvhodnejší na prípravu príloh, do šalátov, polievok, na restovanie. Varný typ C – na pyré, cesto : zemiaky sa skôr rozvárajú, sú múčnaté a najlepšie ich využijete na prípravu zemiakového pyré, kaše či do cesta.

: zemiaky sa skôr rozvárajú, sú múčnaté a najlepšie ich využijete na prípravu zemiakového pyré, kaše či do cesta. Sladké zemiaky – batáty: čoraz častejšie sa udomácňujú aj v našej kuchyni. Majú typickú sladkú chuť. Červené sladké zemiaky môžete piecť aj so šupkou, žlté sú vhodné na hranolčeky alebo placky.

Keď budete kupovať zemiaky na šalát, vyberajte si podľa označenia na obale. A nezabudnite, že v ponuke Kauflandu nájdete tie od slovenských pestovateľov.