Marec v kinách nám otvorí film Matta Reevesa The Batman, v ktorom sa Robert Pattinson v dvojrole detektíva Gotham City a jeho alter ega, samotárskeho miliardára Brucea Wayna postaví sadistickému sériovému vrahovi Riddlerovi. Batman je tak nútený vyšetriť skrytú korupciu v meste a spochybniť zapojenie svojej vlastnej rodiny. Záhadné stopy vedú obávaného detektíva do podsvetia, kde sa stretáva s postavami ako Catwoman (Mačacia žena), Penguin (Tučniak), The Roman či so samotným Riddlerom (Hádankárom). Keď začne byť prípad príliš osobný a zámery páchateľa jasné, Batman musí nadviazať nové kontakty, odhaliť vinníka a nastoliť v Gotham City opäť spravodlivosť. Tí, ktorí sa nevedia dočkať pokračovania známeho komixového príbehu plného akcie si môžu už teraz kúpiť lístky na predpremiéru filmu Batman, ktorá bude 2. marca v kinách Cinema City. Od 3. marca sa budete môcť ponoriť do napínavého deja aj v kinosálach 4DX a SUPERSCREEN.

Do Cinema City konečne prichádza aj oceňovaný animovaný film Encanto Čarovný svet z dielne Walta Disney Animation Studios. Snímok rozpráva príbeh neobyčajnej rodiny Madrigalovcov, ktorí žijú ukrytí v zázračnom dome v pulzujúcom mestečku v kolumbijských horách, na úžasnom, čarovnom mieste zvanom Encanto. Kúzlo mesta obdarovalo každé dieťa v rodine jedinečnou schopnosťou od supersily až po liečiteľstvo. Obdarované boli všetky deti okrem jednej mladej dievčiny, Mirabel. Keď sa ale mágia obklopujúca Encanto začne jedného dňa vytrácať, Mirabel zistí, že práve ona je poslednou nádejou svojej výnimočnej rodiny. Animovaný príbeh sa zaoberá zaujímavými, no zložitými vzťahmi v rodine, najmä v takej, kde žije viac generácií pohromade. Hrejivá rodinná atmosféra sa na vás v kinách Cinema City prenesie už od 10. marca 2022. Dej filmu vám pomôže vychutnať aj obľúbený formát SUPERSCREEN.

Channing Tatum sa v úlohe bývalého vojenského námorníka Briggsa vydáva na cestu po pobreží Tichého oceánu spolu so štvornohou spoločníčkou, ktorú vezie na pohreb jej bývalého psovoda. Táto úloha sa však už veľmi skoro stáva jednou z najzložitejších v jeho kariére. V dojímavej ale aj vtipnej komédii Pes sledujeme príbeh ľahkovážneho frajera a tvrdohlavej psej dámy, ktorí sú spočiatku takmer nezlučiteľní a navzájom sa nemôžu ani vystáť. Zdá sa, že fenka nemeckého ovčiaka Lulu je neustále o krok vpred pred svojím novým „pánom“. Dokáže zdemolovať auto, prekaziť nádejné rande ale aj utiecť v tej najnevhodnejšej situácii. Po sérií trapasov sa z nich ale začína stávať tím. Briggs postupne zisťuje, čo všetko Lulu v živote prežila a čo má rada. Lulu si zase uvedomí, že by z jej nového pána mohol byť solídne vychovaný a dobre vycvičený človek. Ešte však pred nimi stojí jedna náročná výzva – podarí sa im na pohreb doraziť včas? Dojímavú komédiu a pohľad na atraktívneho Channinga Tatuma si v kinách Cinema City budete môcť vychutnať v špeciálnej predpremiére na Medzinárodný deň žien, 8. marca 2022.

Fanúšikovia kórejského fenoménu BTS, zbystrite pozornosť! Už 12. marca 2022 sa budete mocť vďaka sieti kín Cinema City stať súčasťou jedinečného koncertu, ktorý bude naživo vysielaný priamo zo Soulu do kín po celom svete. BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE je najnovšia celosvetová tour popovej ikony 21. storočia - kapely BTS. Ak ste aj vy členmi BTS ARMY, tento jedinečný pohľad na RM (Rap Monster), Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V a Jungkook na veľkom plátne vášho kina by ste si nemali nechať ujsť. Nezmeškajte BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL: LIVE VIEWING už 12. marca 2022 v sietí kín Cinema City.

Ladies Movie Night s dlho očakávaným filmom Šťastný nový rok 2: Dobro došli. Príbeh sa opäť začína na Silvestra, keď sympatický Marek požiada Hanu o ruku. Trojica Haniných priateliek a ich rodiny opäť vnášajú do zdanlivo jednoduchej prípravy svadby v nádhernom prostredí pri „československom“ mori v Chorvátsku dobrodružstvo, napätie, zábavu a niekedy aj drámu. Zatiaľ čo jedna z nich je momentálne bez partnera, druhá má okolo seba hneď dvoch nápadníkov a tretia manžela, ktorý svojou bezstarostnosťou už naozaj prekračuje všetky hranice. Všetci v podstate nechtiac robia všetko pre to, aby zamilovanej dvojici svadbu skomplikovali, alebo ich vlastným príkladom odradili, až tak, že k nej skoro ani nedôjde… Bláznivú československú komédiu si môžete pozrieť v predstihu na Ladies Movie Night 15. marca v Cinema City Eurovea. Vo všetkých kinách Cinema City sa môžete tešiť na film Šťastný nový rok 2: Dobro došli od 17. marca 2022.

Komédia Stratené mesto rozpráva príbeh brilantnej, no samotárskej spisovateľky populárnych ľúbostných románov Lorrety Sage. Obálky jej kníh pravidelne skrášľuje charizmatický model Alan, ktorý svoj život zasvätil stelesneniu postavy hrdinu ženských sŕdc. Počas turné propagujúceho jej novú knihu unesie Lorettu excentrický miliardár. Dúfa, že práve ona ho dokáže priviesť k pokladu starovekého strateného mesta z jej najnovšieho románu. Keď sa o udalosti dozvie model Alan, rozhodne sa svetu dokázať, že môže byť hrdinom aj v skutočnom živote a nielen na obálkach ženských kníh. Vydáva sa na dobrodružnú výpravu s cieľom zachrániť obľúbenú autorku. Dvojica je tak vtiahnutá do epického dobrodružstva v džungli a bude musieť spolupracovať, aby v nemilosrdnej prírode prežila a našla staroveký poklad skôr, ako bude navždy stratený. Dobrodružný film plný humoru a hviezdneho obsadenia v podaní Sanrdy Bullock, Channinga Tatuma či Daniela Radcliffa si môžete vychutnať v kinách Cinema City od 24. marca 2022.

Kultová dobrodružná sci-fi komédia Krotitelia duchov sa po vyše tridsiatich rokoch dočkal svojho pokračovania. V snímke Krotitelia duchov: Dedičstvo sa dvaja súrodenci s mamou presťahujú do malého mestečka. Spoločne však objavia tajomný odkaz, ktorý po sebe zanechal ich dedko. Netrvá preto dlho, kým odhalia svoje spojenie s pôvodnými Krotiteľmi duchov… Vydajte sa spolu s nimi na dobrodružnú jazdu a ponorte sa do strašidelnej atmosféry aj v kinosále 4DX. Duchovia vás v kinách Cinema City vystrašia už od 24. marca 2022.

O akciu sa tento mesiac postará thriller Sanitka. Film rozpráva príbeh Dannyho Sharpa, charizmatického gaunera, ktorý chystá najväčšiu bankovú lúpež v dejinách Los Angeles a potrebuje spoľahlivých parťákov. Spoločníkom sa mu stane jeho nevlastný brat a vojnový veterán Will Sharp. Ten, v snahe získať veľký balík peňazí na náročnú operáciu svojej ženy požiada Dannyho o pomoc. Jeho nevlastný brat mu však namiesto peňazí ponúkne prácu - účasť v tíme, ktorý pripravuje najväčšie prepadnutie banky v dejinách Los Angeles. Aj keď Will vie, že spolupráca s Dannym smrdí problémom, v bezvýchodiskovej situácii sa dlho prehovárať nedá. Danny má totiž dokonalý plán, ktorý sa nemôže zvrtnúť. Ako to však býva, plán sa zvrtne a lupiči sa zrazu ocitajú v pasci, v podzemných garážach banky, obkľúčení armádou mužov zákona. Jedinú únikovú cestu predstavuje sanitka, ktorá prišla pre ťažko zraneného policajta. Will a Danny ju unesú, spoločne s postreleným mužom a záchranárkou Cam Thompsonovou, ktorá aj v neľahkých podmienkach robí všetko pre to, aby pacienta udržala nažive. To je napokon v záujme aj oboch vodičov. Kým bude prevážaný muž žiť, jeho kolegovia si zachovajú odstup. Ako táto adrenalínová jazda dopadne sa dozviete v Cinema City už 24. marca 2022.

Priestor v kinách dostane aj pokračovanie komédie s obľúbeným modrým superhrdinom, Ježko Sonic 2. Po tom, čo sa Sonic usadil v Green Hills, túži dokázať, že má na to, aby bol skutočným hrdinom. Jeho šanca prichádza, keď sa Dr. Robotník s novým partnerom Knucklesom vydávajú hľadať smaragd, ktorý má silu budovať a ničiť civilizácie. Sonic sa preto spojí so svojím vlastným pomocníkom Tailsom a spoločne sa vydávajú na cestu za smaragdom skôr, ako sa ho zmocnia nesprávne ruky. Film od tvorcov filmu Rýchlo a zbesilo a Deadpool uvidíte v Cinema City od 31. marca 2022.

Do kín prichádza aj jeden z najpodmanivejších a najrozporuplnejších hrdinov filmového sveta Marvel, Morbius. Oscarom ocenený Jared Leto sa v snímke mení na charizmatického antihrdinu Michaela Morbiusa. Geniálny vedec trpí vzácnou a smrteľnou chorobou krvi. S úmyslom zachrániť druhých, ktorým hrozí rovnaký osud, sa Michael uchýli k zúfalo riskantnému činu. Zdanlivý úspech prinesie liek, ktorý je však dosť možno nebezpečnejší ako samotná choroba. Liečiteľa totiž premení na lovca. Podľahne Morbius svojej novej temnej stránke? Podarí sa dobru aj tentokrát zvíťaziť nad zlom? To sa dozviete 31. marca 2022 v kinách Cinema City. Film si môžete vychutnať aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou príbehu v 4DX.

Nová česká komédia nás presvedčí, že láske na veku ani mieste nezáleží. Nikdy nevieme, kedy a kde nás stretne. Bláznivo zamilovať sa totiž môžeme kedykoľvek a kdekoľvek. V škôlke, na dôchodku, na ulici či v parku. Vo filme Srdce na dlani sa stretávame s Jozefom, ktorému sa po odchode do penzie konečne splní sen o kariére pouličného klauna. Svojim šarmom očarí majiteľku pojazdnej kaviarne, Marušku. Vyzerá to, akoby sa tí dvaja hľadali celý život. Nie je však už na osudovú lásku trochu neskoro? K Jozefovi sa navyše vracia dcéra Anička aj s päťročným Honzíkom. Myslí si, že s mužmi definitívne skončila, no stretnutie s dávnou láskou Pavlom ju presvedčí o opaku. K Honzíkovi do škôlky nastupuje nová spolužiačka Alenka. Rozkvitne aj táto mladá láska? Ako to už pri láske býva, prinesie do životov našich hrdinov nádej a krásu, ale aj komplikácie a prekážky, ktoré budú musieť prekonať. Zoberte svojho partnera a príďte sa 31. marca 2022 znovu zamilovať do kín Cinema City.

