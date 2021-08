Foodbloggerka Miška Smolová @sistersbakerysk zachraňuje takmer zabudnuté recepty. Ako sa to robí?

Viete, prečo sú na Slovensku také krásne (a šikovné) ženy? Pretože Slovensko je odjakživa územím, cez ktoré sa „prehnal“ celý svet aj so svojim kultúrnym, gastronomickým a úprimne, i genetickým potenciálom. Vďaka tejto diverzite máme nesmierne pestré zvyky, kuchyňu a aby sa nezabudlo – i „slovenské šampanské“, ktoré sa tu podľa tradičnej francúzskej receptúry vyrába už 196 rokov.

Čo je hlavnou ingredienciou šťastia?

Šťastie spočíva v hľadaní a nachádzaní. Seba, naplnenia, ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a vášne. Miške Smolovej sa to podarilo – spojila svoju vášeň vo varení, pečení a blogovaní s objaviteľskou vášňou a pretavila ju do extrémne úspešnej knihy.

Ilustračné foto Zdroj: @sistersbakerysk

Miška vyráža na výlety po prekrásnom Slovensku. Jej cieľom nie sú len turistické atrakcie – i keď, s rodinkou rada zablúdi aj na také miesta. Jej prvoradým záujmom je uchovať krásu a pestrosť slovenskej kuchyne a vyvrátiť tézy nezasvätených.

Tí radi tvrdia, že „Slovensko nemá gastronómiu“. Ale má. Nech si hovorí kto chce, čo chce, nech kritici tvrdia, že bryndzové halušky sú vlastne len nemecké „spätzle“ ale zo zemiakov, ktorých tu bolo vždy viac než múky...

Miška o tom vie svoje a našťastie sa o svoje skúsenosti veľmi elegantne a rada delí so svojimi takmer 10 000 followermi na Instagrame a s ďalšími mamami a gazdinami, ktoré milujú potulky po Slovenských kuchyniach všetkých čias.

Zapisujete si recepty?

V časoch, keď ešte internet nebol nekonečnou databázou odpovedí na otázku „čo dnes navarím, upečiem“, sa tie najlepšie, doslova dedičné recepty písali rukou. Mnohé z vás, ktoré toto čítate tiež určite máte svoj zošit po mamke či babke a z nostalgie si nejaký ten TOP recept zapíšete rukou...

Ilustračné foto Zdroj: @sistersbakerysk

Miškina vášeň spočíva v návštevách regiónov a starých materí, matiek či vnučiek, ktoré podedili poklady. Majú podobu zamastených, zamúčených, niekedy sotva čitateľným písmom napísaných „zošítkov“ či len stránok s receptami, ktoré Miška prostredníctvom kníh vracia do života.

Jej prvá kniha, Takmer zabudnuté recepty je beznádejne vypredaná – no máme dobrú správu pre tých, ktorí by chceli zaujímavé nové recepty. Miška práve zbiera po Slovensku recepty na jej mladšiu – no nemenej krásnu a o skúsenosť bohatšiu sestru - Takmer zabudnuté recepty 2! Čitateľky si tam budú môcť nájsť aj staré rakúsko-uhorské recepty inšpirované literatúrou rôznych krajín od Rakúska, Čiech, Slovinska, Maďarska, Rumunska a pod.

Ilustračné foto Zdroj: @sistersbakerysk

Mnohé z receptov majú viac rokov, než sekt Hubert. Ten sa už tiež dá považovať za jednu zo slovenských tradícii. Miška Smolová sa rozhodla vyskúšať a ochutnať spojenie dvoch chutných dedičstiev – domáceho bazového sirupu, ktorý naše mamky a babky poznajú storočia a novinky z produktovej rady Hubert - Hubert Ice Club, ktorý vďaka svojej špeciálnej receptúre perfektne ladí s kockami ľadu a lístočkom čerstvej mäty. Tu je jej recept na dokonale osviežujúci letný drink:

Dvaja kamaráti – HUBERT Hugo

Potrebujete:

5-6 kociek ľadu

1,5 dcl Hubert Ice Club

½ limetky

20 ml bazového sirupu

0,5 dcl sódy

pár mätových lístkov

Takto postupujte:

Do pohára vložte kocky ľadu, zakrúžte nimi, aby sa vychladili i jeho steny, nalejte bazový sirup, zalejte vychladeným Hubert Ice Club a pridajte sódu. Doplňte nakrájanú limetku a lístky mäty, ktoré si pred použitím jemne rozotrite medzi prstami, aby lepšie uvoľnili vôňu a chuť.

Štrngnite si s Miškou a vychutnajte si to pravé letné osvieženie. Jeho esenciou sú dve slovenské stálice – bazový sirup a benjamín z rodiny Hubert- Ice Club.

Ďalšie zaujímavé, novoobjavené ale aj nové originálne recepty ale aj tipy na párovanie jedla s vínom Vitis nájdete na www.sistersbakery.sk alebo na

😊 Na zdravie!

Ilustračné foto Zdroj: @sistersbakerysk