Akcia prebieha od 18. do 28. novembra na oficiálnom e-shope mi-store.sk a v kamenných predajniach Xiaomi.

Pre milovníkov čistejšej domácnosti odporúčame smart čističky vzduchu Mi Air Purifier. Vyberať si môžete od základného modelu až po zariadenia určené pre tých náročnejších.

Air Purifier 4 Lite

Čistý vzduch nie je nutnosť len pre alergikov či astmatikov. Je základom pre zdravý spánok a celkovo príjemnejší život. Zlacnený model Smart Air Purifier 4 Lite sa o to vie postarať pre priestor od 25 do 43 štvorcových metrov. Jeho trojitý filter dokáže zo vzduchu odstrániť až 99,97% čiastočiek do veľkosti 0,3 mikrónov a stačí ho vymeniť len 1-2 krát ročne.

119 eur (bežne 160 eur)

Air Purifier Pro H

Pre náročnejších používateľov či majiteľov väčších priestorov je tu model Smart Air Purifier Pro H. Teda vlastne s poriadne veľkými priestormi. Zvláda totiž prefiltrovať až 600 kubických metrov za hodinu, takže je stavaný pre priestory s výmerou okolo 200 štvorcových metrov. Je tiež vybavený dotykovým Oled displejom a WiFi pripojením s podporou mobilnej aplikácie. Takže máte po ruke informácie o kvalite vzduchu alebo si na noc môžete prepnúť nočný režim s hlučnosťou len 34 dB. S takmer 50% zľavou je to top kúpa tohtoročného Xiaomi Black Friday.

149 eur (bežne 289 eur)

Čistému vzduchu v domácnosti určite pomáha aj pravidelné vysávanie. Aj malý ručný vysávač pomôže s rýchlym upratovaním.

Mi Ručný vysávač Light

Kompaktný a dobre skladovateľný pomocník na podlahu, ale aj aj horšie dostupné miesta ako autosedačky, žalúzie či pracovný stôl. Hlavne vďaka tomu, že jeho hmotnosť je len 1200 gramov a na jedno nabitie funguje až 45 minút, resp. 13 minút pri maximálnom výkone 17 Kpa. Hepa a cyklónový filter zachytí všetky chlpy a omrvinky a jednoducho sa čistí. Taký univerzálny a praktický darček, ktorý sa hodí každému je teraz o približne tretinu lacnejší.

76,90 eur (bežne 115 eur)

Ak chcete ušetriť čas, rozhodne sú dobrou voľbou robotické vysávače.

Mi Robot vacuum Mop 2

Možno je u mnohých zaužívaná predstava, že robotický vysávač je luxusná záležitosť. Ale minimálne tento model si aj doteraz mohla dopriať každá bežná rodina. V Black Friday zľave je o celú tretinu lacnejší, takže je ešte dostupnejší. S vylepšením detegovania okolia, sacím výkonom 2 700 Pa a ovládaním cez mobilnú aplikáciou máte o prach a nečistoty postarané. Bonusom je funkcia utierania podlahy. Je to veľmi návykové, prísť zakaždým do povysávanej domácnosti.

199 eur (bežne 299 eur)

A kým sa vysáva, môžete sa venovať napríklad športovaniu. V Black Friday akcii nájdete aj športové smart hodinky alebo obľúbený fitness náramok.

Xiaomi Watch S1 Active

Športové smart hodinky môžu byť aj elegantné a vhodné ako na denné nosenie, tak na meranie športových výkonov. Dôkazom toho je Watch S1 Active so 1,43-palcovým displejom s funkciou Always On zasadeným do ľahkého kovového tela. Na hodinkách si môžete vybrať z viac ako 200 ciferníkov a pomocou vstavaného GPS merať aktivitu pri jednom z tuctov športov a aktivít. Samozrejmosťou je meranie krokov, tepu srdca a kvality spánku. Optimalizovaný systém umožňuje výdrž až 12 dní pri bežnom používaní. S touto Black Friday cenou ide o ideálny darček.

119 eur (bežne 179 eur)

Mi Smart Band 6 NFC

Tento fitness náramok netreba veľmi predstavovať, veď ide o globálny hit. Hlavne pre jeho zaujímavú výbavu a dostupnú cenu, ktorá je teraz ešte lákavejšia. S kompaktným a odolným náramkom s Amoled displejom budete mať prehľad o notifikáciách, prejdených krokoch, spálených kalóriách, okysličení krvi, kvalite spánku a tiež môžete podrobne merať až 30 rôznych športových aktivít. Navyše náramkom môžete bezkontaktne platiť.

39,90 eur (bežne 58 eur)

Zaujímavým darčekom pod stromček je samozrejme aj smartfón s ešte lepším pomerom výkonu a ceny.

Redmi Note 11S 5G 4/128 GB

Viac ako 50 eur ušetríte teraz pri kúpe tohto smartfónu, ktorý výbavou patrí do strednej triedy, ale cenovo medzi tie najdostupnejšie na trhu. Je vybavený 6,43-palcovým Amoled displejom s 90 Hz obnovovacou frekvenciou, podporuje dual SIM a nechýba ani 3,5 mm jack konektor či infračervený snímač. Na zadnej strane nájdete štvoricu fotoaparátov, ktorým kraľuje 108 Mpix snímač. Bonusom je až 5 000 mAh batéria s rýchlym nabíjaním. Redmi Note 11S 5G je dostupný v čiernej, tmavomodrej a svetlomodrej farbe.

237 eur (bežne 289 eur)

POCO C40 4/64 GB

Dizajnové POCO C40 je vo svojej cenovej kategórii jedna z top volieb. Teraz v Black Friday zľave to platí dvojnásobne. Pritom stále dostanete slušnú výbavu so 6,71-palcovým displejom, podporou pamäťových kariet, čítačkou odtlačkov prstov či duálnym fotoaparátom a telom s odolnosťou voči pošpliechaniu a prachu. Veľkou výhodou je až 6 000 mAh batéria s rýchlym nabíjaním, ktorá dokáže uživiť túto novinku pri bežnom používaní aj viac ako 2 dni.

130,40 eur (bežne 159 eur)

