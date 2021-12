Vymieňajte body z appky a nechajte sa prekvapiť

Raz denne si môžete vymeniť svojich 20 bodov v mobilnej apke Ahoj Nivy! za prekvapenie. Uplatnite si v apke pri jednom z prekvaAPPkomatov svoju odmenu a zadajte kód z automatu do apky. Potom už stačí len zadať na automate vaše šťastné číslo a hurá, prekvapenie je vaše.

Ešte nemáte svoju mobilnú aplikáciu Ahoj Nivy!? Stiahnite si ju na tomto linku, zbierajte body a bavte sa s nami.

Nezabudnúť na darčeky, zabudnúť na zhon

Nivy prinášajú v čase adventu unikátnu výzdobu a atmosféru Vianoc. Nechajte sa aj vy uniesť čarom najkrajších sviatkov v roku. Čakanie na autobus si môžete spríjemniť pokojne aj hraním na klavíri, ktorý je prepojený s osvetlením vianočného stromčeka. V priebehu 30 sekúnd tak premeníte svojím umením jeho jemné teplé osvetlenie na žiarivé a trblietavé. Vyskúšajte si ho aj vy, prekvapte svojich blízkych a zvítajte sa v čakárni autobusovej stanice naozaj originálne.

Unikátnu vianočnú výzdobu si na Nivách užijú aj tí najmenší. Pri návšteve Nív určite nevynechajte čarovný rozprávkový les na 1. podlaží. Pobyt v tejto zimnej krajine bude deti zaručene baviť. V domčeku na nich čakajú audio rozprávky, a keď sa prejdú snehom pomedzi brezy, rozozvučia rolničky a zmenia farbu vianočných svetielok.

Všade samé novinky

Nivy centrum od svojho otvorenia neustále rozširuje ponuku obchodov a služieb. Od konca septembra, kedy privítalo svojich prvých návštevníkov, pribudlo na Nivách už viacero zvučných mien. Z tých najnovších prírastkov stojí určite za zmienku dvojpodlažná predajňa Peek & Cloppenburg, Lindex, Humanic so svojou rozšírenou ponukou pre deti a nadmernými veľkosťami, predajňa RITUALS, ktorá okrem kozmetiky ponúka aj produkty pre domácnosť, či raj pre najmenších návštevníkov Nív - hračkárstvo AllToys.

Tip: Darujte celé Nivy

Neviete, čo kúpiť tento rok pod stromček? Nech si vaši blízki vyberú vianočný darček sami! S darčekovou kartou Nivy si môžu kúpiť to, čo sa im skutočne páči. Darčekové karty kúpite priamo na Nivách a dajú sa použiť na kúpu produktov aj služieb v prevádzkach obchodného centra. Skvelý nápad, čo poviete?

Explózia chutí a vôní v Tržnici Nivy

Aj Tržnica Nivy predstavila nedávno vo svojej ponuke zopár nováčikov – chrumkavé vietnamské bahn-mi-ba bagety, pestrofarebné havajské POKÉ bistro, vínový bar Cuvée, najlepší kebab v meste od Papa Turkish či kaviareň Cafe Ria s úžasnou atmosférou plnou vôní a chutí.

Tržnica Nivy dokonca prekvitá, a to vďaka Flowers Drive by LáskyKvet, kde viažu dokonalé kytice v netradičných kombináciách, no v ich ponuke nájdete aj adventné vence, ozdoby a iné dekorácie od výmyslu sveta.

Príďte zažiť vianočné Nivy. Tešíme sa na vás.

