Máte pocit, že plytváte časom, no neviete, čo s tým urobiť? Nie ste jediní. Mnohí ľudia trávia svoje dni nepodstatnými vecami, ktoré by v skutočnosti mohli nahradiť niečím oveľa efektívnejším, napríklad cvičením, učením či dokonca cestovaním. Vezmite minúty a hodiny do vlastných rúk a využite z nich maximum.

Neodskakujte od práce

Či už pracujete z domu, alebo ste v kancelárii, odskakovanie od práce ku kolegom alebo k deťom je to najhoršie, čo môžete robiť. Aj napriek tomu, že konverzácia s iným človekom, naplnenie umývačky alebo vybratie práčky trvá len pár minút, pretrhnete kvôli tomu chod myšlienok a sústredenie sa na prácu. Keď sa k počítaču konečne vrátite, nemusíte si ani len pamätať, kde ste skončili.

Odskakovanie od práce znižuje pracovný výkon a predlžuje vám čas v práci rovno o niekoľko hodín. To spôsobuje, že kým skončíte, je večer a nič iné, čo ste plánovali, už urobiť nemôžete. Svoje osobné veci tak presúvate na druhý deň, kedy sa však scenár opakuje, pretože znova od úloh odbehujete.

Samostatnou kategóriou je prokrastinácia. Ide o veľmi podobný fenomén, kedy však od práce nemusíte fyzicky odchádzať. Stačí, že vám príde upozornenie alebo si na niečo spomeniete, chytíte do rúk telefón a strávite na ňom hodinu. Efekt je rovnaký – strácate čas a práca sa naťahuje.

Boj proti prokrastinácii je náročný. Vyskúšať môžete rôzne aplikácie, ktoré mobil na určitý čas zamknú a dovoľujú vám len prijať naliehavé hovory. Druhou možnosťou je poprosiť kamaráta, kolegu alebo člena rodiny o to, nech na vás dohliadne. Niekedy totižto potrebujete oveľa väčšiu kontrolu ako len zamknutie mobilu.

Stanovte si priority

Priority sú to hlavné, na čo myslíte počas dňa a snažíte sa im prispôsobiť svoj čas. Skvelým príkladom je cvičenie. Ľudia, ktorí každé ráno vstávajú a pred prácou idú do fitness centra, majú šport a pohyb ako prioritu. Vďaka tomu sú odhodlaní dať si budík na skorú rannú hodinu. Ak by však z cvičenia prioritu nespravili, z postele by nevstali.

Je len na vás, čo bude vašou prioritou. Nemusí ísť o pohyb, pokojne to môže byť čítanie knihy, učenie sa nového jazyka alebo prechádzka na čerstvom vzduchu. Takisto si nemusíte dať len jednu prioritu. Zvoľte si ich toľko, koľko potrebujete.

To isté spravte aj s úlohami na ďalší deň. Máte plný zoznam vecí, ktoré musíte urobiť? Pozrite sa naň, zistite, ktorá z nich je najdôležitejšia a dajte ju na prvé miesto. Za ňou by mali ísť ďalšie naliehavé veci. Takto si zaistíte, že hneď ráno spravíte to, čo je najnutnejšie a nestane sa, že by ste na to zabudli alebo by ste to nestihli.

Nákupy vyriešte z pohodlia domova

Nebaví vás každé ráno alebo večer, po ceste z práce, stáť v dlhom rade v obchode? Alebo vás prestalo baviť prehrabávanie sa oblečením v kamenných predajniach, kde aj tak nič nenájdete? Aj pri nakupovaní môžete ušetriť veľa času. Stačí, aby ste si v pohodlí domova zapli počítač, našli obchod s oblečením, doplnkami či dokonca potravinami a objednali to, čo potrebujete.

Výhod nakupovania online je veľké množstvo. Napríklad, dokáže šetriť čas aj vaše financie. Okrem bežných zliav a akcií môžete vyskúšať tiež zľavové kupóny na www.kuponovnik.sk, ktoré znížia počiatočnú sumu rovno o niekoľko eur.

Hlavné veci si plánujte

Nie každý má rád podrobné plánovanie celého dňa. Ak do tejto skupiny patríte aj vy, existuje jedno riešenie, ako mať prehľad vo všetkom, čo vás počas dňa čaká, a pritom nestrácať čas nad premýšľaním, čo by ste mali urobiť a kde máte byť. Je ním zapisovanie hlavných vecí, úloh a termínov.

Na takéto plánovanie vám stačí klasický veľký kalendár, prípadne len zošit, kde si jednotlivé úlohy zapíšete. Uistíte sa, že vám neujde ani jeden termín, schôdzka či dokonca návšteva lekára.

Keď si hlavné veci zapíšete na papier alebo do mobilnej aplikácie, budete ich vidieť pred sebou. Lepšie si ich predstavíte a ľahšie ich zoradíte aj podľa naliehavosti.

Niektoré veci nechajte na spotrebiče

V súčasnej modernej dobe sa mnoho vecí automatizuje a uľahčuje, čo v praxi znamená, že človek dnes už veľa povinností robiť nemusí. Do tejto kategórie sa radí napríklad vysávanie a umývanie podláh. Zabudnite na klasický vysávač a mop. Zaobstarajte si robota, ktorý pravidelne, dvakrát do týždňa prejde celý byt či dom. To isté platí pri umývaní riadu. Všetky špinavé taniere, príbory a misky dajte do umývačky a nechajte, nech spraví prácu za vás.

K ďalším benefitom sa radia špeciálne programy v práčke a sušičke, ktoré oblečenie vyrovnajú. Uľahčujú, prípadne úplne eliminujú žehlenie, takže niektoré kúsky stačí len zložiť a vložiť do skrinky. Ak by ste predsa len niečo žehlili, zapnite si k práci dobrý seriál, film, podcast alebo si zavolajte s blízkymi.

Pri elektronike netreba zabúdať ani na praktické systémy a aplikácie v počítačoch a mobiloch, prípadne skratky na urýchlenie práce a zvýšenie výkonu.

Využite každú minútu

Keď chcete šetriť čas, využite každú jednu minútu, ktorú dostanete. Je to jednoduché. Počas čakania na pošte alebo úrade čítajte elektronickú knihu, ktorú máte v mobile, vyriešte telefonáty a odpíšte na všetky e-maily. To isté platí aj pri čakaní u doktora a počas dochádzania do práce v autobuse a vlaku. Ak do práce dochádzate autom, zapnite si audioknihu, kurz angličtiny alebo podcast.

Jednoducho povedané, keď viete, ako čas využiť, nikdy sa nestane, že by ste ním plytvali. Nehovoriac o tom, že vďaka najnovším technológiám ide všetko oveľa jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým.