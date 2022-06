Vzrástli aj smrteľné úrazy, za prvých šesť mesiacov tohto roka prišlo podľa jeho slov o život v horách dvadsaťpäť ľudí, vlani ich bolo za rovnaké obdobie jedenásť, za celý rok 2021 dokopy 31. Už tretí rok po sebe uľahčuje prácu záchranárom aplikácia HZS, doteraz pomohla viac ako 250-krát.

Takmer štvrtinu všetkých výjazdov HZS tvoria podľa Biskupiča zablúdenia alebo uviaznutia ľudí v horskom teréne. Ide podľa neho o alarmujúci stav. „Bez moderných nástrojov, akým je aplikácia Horská záchranná služba, by bola pomoc veľmi náročná a hlavne zdĺhavá. Vďaka aplikácii poznáme presnú polohu volajúceho, ktorého vieme buď nasmerovať späť na turistický chodník alebo mu rýchlo prísť na pomoc bez potreby prehľadávania väčšej oblasti,“ podotkol Biskupič.

Podľa Filipa Maleňáka z Medical Information Technologies, ktorá aplikáciu vyvíja, pomohol systém v minulom roku v približne 80-tich prípadoch. „Tento rok sme sa webový portál aplikácie rozhodli ešte viac prepracovať. Po novom dokáže prostredníctvom četu zasielať fotografie turistom v núdzi aj operačné stredisko. Táto funkcionalita je užitočná najmä v situáciách, keď záchranári s turistami pre nedostatočný signál nemôžu komunikovať štandardne a prostredníctvom fotiek im tak lepšie dokážu vysvetliť, ako do ich príchodu postupovať,” dodal.

Aplikácia HZS funguje vďaka podpore poisťovne Generali. „Úlohou poisťovne je nielen riešiť následky nečakaných situácií, ale aj snažiť sa im predchádzať. Práve aplikácia Horská záchranná služba v sebe spája pomoc ľuďom v núdzi a prevenciu, ktoré sú blízke aj Generali,“ zhodnotil Juraj Jurčík, obchodný riaditeľ Generali pre Slovensko. Dodal, že práve prostredníctvom aplikácie a jej užitočných funkcionalít sa darí uľahčiť prácu záchranárom, ktorí podľa jeho slov na horách odvádzajú skvelú prácu často vo veľmi náročných podmienkach.

Aplikácia turistom nielen pomáha v núdzi, ale má aj preventívny charakter vďaka notifikáciam a upozorneniam na nebezpečenstvá. „Novinkou v aplikácii je aj možnosť nastaviť si zasielanie upozornení pre konkrétnu lokalitu, ktorú plánujeme navštíviť. Ak HZS vydá pre akúkoľvek oblasť nové varovanie, užívatelia aplikácie budú okamžite upozornení bez nutnosti aktívne tieto informácie vyhľadávať v aplikácii alebo na webe HZS,” vysvetlil Maleňák. Upozornenia na nebezpečenstvá v danej lokalite bude aplikácia turistom automaticky posielať aj vtedy, ak si v Knihe vychádzok a túr nastavia plánovanú trasu. „Večer pred plánovaným dňom túry aplikácia sama odošle notifikáciu s aktuálnymi podmienkami vo vybranej oblasti hôr. Turisti tak majú dostatok času zvážiť inú trasu alebo prípadne úplne iný výstup,” doplnil Maleňák.

Horská záchranná služba zároveň vyzýva pred letnou sezónu všetkých turistov k opatrnosti. „Odporúčame sa na každú túru poriadne pripraviť. Skontrolovať predpoveď počasia a výstrahy pre danú oblasť. Obliecť sa primerane počasiu a obuť si pevnú obuv. Zbaliť si dostatok proviantu a tekutín, mať plne nabitý telefón a v ňom stiahnutú aplikáciu HZS. Vyraziť na túru včas a najmä zbytočne nepreceňovať svoje schopnosti,” vymenoval Biskupič. Pred odchodom na túru je podľa neho potrebné mať uzatvorené poistenie do hôr, ktoré si záujemcovia môžu jednoducho uzavrieť aj v spomínanej aplikácii Horskej záchrannej služby Poistenie do hôr preplatí zásah HZS v horských oblastiach a jaskyniach všade tam, kde má horská služba pôsobnosť. Toto poistenie kryje samotnú záchranu a poskytnutie prvej pomoci, ale napríklad aj pátranie, v prípade stratenia sa v lese. „Priemerná cena zásahu Horskej záchrannej služby sa pohybuje na úrovni 400 eur. V prípade náročnejšieho zásahu, alebo, ak je potrebné, privolať vrtuľník, však treba rátať s omnoho vyššími sumami,“ upozornil riaditeľ horských záchranárov. V porovnaní s tým je poistenie do hôr od Generali zanedbateľnou položkou. Pre jedného turistu na jeden deň je ho možné uzavrieť už od 1,60 eura. Poistenie do hôr by tak spolu s aplikáciou mali byť povinnou výbavou každého turistu.

