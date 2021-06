Atraktívny dizajn, najväčší objem batožinového priestoru vo svojej triede, úsporný mild hybridný pohon a 7-stupňová automatická prevodovka, to je štýlový mestský crossover Ford Puma.

Nízka, zvažujúca sa línia strechy, vytvára dramatickú a okamžite rozoznateľnú siluetu. Tím dizajnérov spoločnosti Ford vytvoril vo vozidle s výrazným vzhľadom povrchy s mimoriadnym emocionálnym nábojom a spolu s konštruktérmi dodali vozidlu nekompromisný štýl, výkon a pritom dosiahli najväčší objem batožinového priestoru vo svojej triede.

Ilustračné foto Zdroj: ford.sk

Atraktívny model sa na slovenskom trhu predáva v štyroch štandardných prevedeniach: Titanium, Titanium X, ST Line a vrcholnú verziu predstavuje výbava Vignale. V rámci triedy crossoverov je Puma vybavená najbohatšou štandardnou výbavou, ktorá zahŕňa, okrem iného, tieto prvky: navigačný systém, predné LED stretávacie svetlomety, 17" disky kolies z ľahkej zliatiny, zadné parkovacie senzory alebo pokrokovú aplikáciu FordPass Connect – pre spojenie s vozidlom na diaľku. Taktiež treba pripomenúť, že Ford Puma víťazí v podstatnom parametre pre slovenského zákazníka, a tým je objem batožinového priestoru. Vo svojej triede s prehľadom vedie s hodnotou až 456 litrov.

Ilustračné foto Zdroj: ford.sk

Puma na slovenskom trhu využíva osvedčený motor 1.0 EcoBoost, mnohonásobného víťaza ankety International Engine of the Year, ktorý sa v Pume kombinuje s účinným hybridným systém Ford Ecoboost Hybrid.

Z pohľadu výkonu je na výber vo verziách od 92 kW až po 114 kW,

so 6-stupňovou manuálnou aj 7-stupňovou automatickou prevodovkou. Milovníkov dieslových motorov poteší verzia s manuálnou prevodovkou a motorizáciou 1.5 TDCi EcoBlue.

Ilustračné foto Zdroj: ford.sk

V týchto dňoch u predajcov značky Ford môžete využiť aj akciu Šrotovné. Vaše aktuálne vozidlo od vás odkúpia a k tomu navyše získate dodatočnú zľavu vo forme šrotovného na okamžite dostupné modely Ford Puma, aj v hybridných verziách, s celkovým cenovým zvýhodnením až do 5 000 eur.

Štandardom k vozidlám je predĺžená záruka Ford Protect na 5 rokov/120 000 km zdarma a možnosť financovania na splátky. Ak aj zatiaľ vozidlo nevlastníte, vo Forde na vás takisto čaká množstvo cenových bonusov. Viac o ponuke sa dozviete na ford.sk/puma-srotovne