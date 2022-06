Tradičnú značku interiérových a exteriérových náterov Primalex poznajú profesionáli aj domáci majstri. A všetci poznajú plyšového macka z obľúbeného TV spotu, ktorým otecko utrie kečup zo steny.

Mäkký plyšák z reklamy mal u zákazníkov predajní Dom farieb veľký ohlas. „Macko v ľuďoch zarezonoval a mali oňho záujem, preto im teraz vychádzame v ústrety možnosťou odniesť si ho domov spolu s farbami Primalex Ceramic,“ hovorí marketingový manažér značky Primalex pre Slovenskú republiku Matúš Medveď.

Umývateľné hypoalergénne nátery Primalex Ceramic sú ideálne do detských izieb, kuchýň, chodieb, ale aj do škôl, hotelov, nemocníc a do všetkých exponovaných priestorov. Vylepšená receptúra 23 farebných odtieňov vrátane klasickej bielej zaručuje jednoduché umývanie aj tých najzákernejších škvŕn. „Primalex Ceramic je odolný aj voči škvrnám od červeného vína, oleja, cvikly, fixiek či pasteliek, ako aj voči zašpineniu napríklad okolo vypínačov. Znečistenú plochu netreba pretierať, ale stačí ju jednoducho umyť bežným saponátom a obyčajnou hubkou. Odolné sú aj jemné pastelové farby, také obľúbené do detských izieb, kde bývajú steny vystavené skutočným zaťažkávacím skúškam,“ približuje Matúš Medveď prednosti produktu.

Ilustračné foto Zdroj: Primalex

Primalex Ceramic je určený aj profesionálnym majstrom, aj tým, ktorí si chcú domácnosť vymaľovať sami. V špeciálnej akcii v predajniach DOM FARIEB dostane teraz každý zákazník pri kúpe dvoch 2,5-litrových balení Primalex Ceramic zadarmo plyšového macka z reklamy. Všetko potrebné na maľovanie a natieranie nájdete v predajniach Dom farieb a na www.domyfarieb.sk.