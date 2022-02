Monitoring médií šetrí čas

PR manažér alebo špecialista musí neustále sledovať, čo a kde sa hovorí a píše. Kvalitný a pravidelný monitoring médií šetrí čas tak, že PR manažéra každé ráno čaká prehľad mediálnych výstupov za uplynulý deň. Vďaka tomu je vždy v obraze, môže včas zachytiť potenciálnu krízu či venovať sa svojim denným aktivitám.

Konkurencia pod dohľadom

Vedieť, čo komunikuje konkurencia je takmer rovnako dôležité ako to, čo komunikujete vy. Do zoznamu kľúčových slov je preto dobré zahrnúť nielen názov konkurencie, ale aj osoby, ktoré v jej mene komunikujú ako riaditeľ či hovorca. Budete tak vedieť nielen, čo vaša konkurencia robí, ale aj v akých médiách sa objavujú, ktorí novinári sa im venujú a budete si to vedieť porovnať.

Navyše, mať k dispozícii podrobnú analýzu komunikovaných tém je dobré, ak chcete vedieť, kde sa skrýva potenciál, aké sú nálady v spoločnosti, alebo akú formu komunikácie volí konkurencia.

Objavte virálny potenciál

Vďaka monitoringu a mediálnym analýzam si dokážete odsledovať, aké témy či články majú virálny potenciál. To znamená, že sa budú šíriť bez toho, aby ste vynakladali extra úsilie. Pomôže vám to určiť, aké témy fungujú a čo komunikovať do budúcna.

PR agentúry majú často viacero klientov a realizujú veľké či menšie PR kampane súčasne. Preto je dôležité, aby bol monitoring prehľadný. V Slovakia online vieme agentúram nastaviť report monitoringu podľa preferencií. Či už je to jeden komplexný a prehľadný report rozdelený podľa sektorov, alebo sú to samostatné reporty zohľadňujúce individuálne požiadavky.

Kvalitná mediálna analýza je presne taká, ktorá odpovie na všetky vaše otázky. Preto odporúčame, aby ste zadanie vašej mediálnej analýzy vždy konzultovali a nastavili kritériá, ktoré chcete sledovať.

