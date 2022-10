V piatok 14.10. uzavrú od 22. hodiny bratislavský tunel Sitina. Zavretý bude do soboty 15. 10. do 10. h a tiež od soboty od 22. h do nedele 16. 10. do 10. h. Národá diaľničná spoločnosť upozorňuje aj na uzáveru tunela Branisko, a to od soboty od 00.00 h do stredy 19. 10. do 18. h. Dôvodom uzávery je pravidelná jesenná údržba.

A teraz už poďme na tunelové NAJ. Najviac tunelov nájdete v alpských krajinách. Mnohé z nich prekonávajú viac ako 10-kilometrovú vzdialenosť. Ich počty sa dajú rátať v stovkách až tisíckach. Sú ale aj ďalšie tunelové zaujímavosti a rekordy.

Najdlhší cestný tunel na svete majú v Nórsku

Kruhový objazd aj v cestnom tuneli v Nórsku. Zdroj: archív

Je to Laerdalský tunel, ktorý spája nórske mestá Laerdal a Aurland. Má úctyhodnú dĺžku 24,5 km, považuje sa za najdlhší cestný tunel a prejazd ním trvá minimálne 20 minút. Otvorili ho v roku 2000. V šesťkilometrových intervaloch sú v tuneli veľké modré jaskyne tzv. odstavné plochy, ktorých žlto osvetlené okraje vyvolávajú dojem vychádzajúceho slnka a sú určené na to, aby sa ľudia zbavili pocitu stiesnenosti z uzavretého priestoru.

Eurotunel

Eurotunel vedie popod more. Zdroj: archív

Ide o jedinečný podmorský tunel medzi anglickým Folkestone a francúzskym Calais, 50 km dlhý. Tvoria ho dva tubusy pre nákladnú aj osobnú železnicu, medzi ktorými sa nachádza obslužný a únikový tunel v hĺbke 40 m pod dnom mora. Prvé vlaky s cestujúcimi prešli tunelom 14. novembra 1994. Dopravu v tuneli zaisťujú vlaky, ktoré prepravujú cestujúcich medzi terminálmi v oboch krajinách, pričom prejazd tunelom trvá približne 35 minút. Vedú ním aj vysokorýchlostné vlaky Eurostar spájajúce Londýn s Parížom a Bruselom. Cesta aj s nakladaním a vykladaním vozidiel trvá z Londýna do Paríža dve hodiny a 15 minút. Náklady na stavbu Eurotunela dosiahli deväť miliárd libier.

