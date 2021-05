Podľa spotrebiteľských prieskumov sa každý druhý opýtaný zaujíma o nutričné údaje, a to z hlavne dôvodu zdravého životného štýlu a snahy jesť kvalitné výrobky.

Trend zdravého stravovania neustále rastie a preukázateľne vplýva na naše nákupné správanie. Hoci cena stále ostáva najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní o tom, čo napokon vložíme do košíka, čoraz viac Slovákov sleduje kvalitu potravín, a to najmä z hľadiska ich čerstvosti, chuti, zloženia a krajiny pôvodu. Túžba jesť zdravo podľa odborníkov patrí medzi kľúčové udalosti, ktoré sa u nás v posledných rokoch udiali.

Podľa čoho sa ešte rozhodujeme?

Vedeli ste, že to, čo si v potravinách kúpite, ovplyvňujú viaceré podvedomé faktory? Patrí sem napríklad čistota a poriadok v predajni, šírka ponuky, ochota personálu, dobrá dostupnosť predajne a takisto prehľadné usporiadanie tovaru.



Mnohí ľudia naopak negatívne vnímajú označovanie výrobkov ako „fit“ alebo „zdravé“, nakoľko tieto tituly považujú za marketingovú stratégiu. Sú tiež presvedčení, že sú menej chutné, obsahujú rôzne náhrady a všeobecne len odzrkadľujú akýsi módny trend. K tomuto presvedčeniu prispievajú rôzne potravinové kauzy, ako aj veľké množstvo takzvaných „zdravých“ značiek na trhu, čo v konečnom dôsledku vedie k dezorientácií spotrebiteľov.

Poradí vám pri nákupe

Riešením, ktoré ušetrí váš čas a zvýši dôveryhodnosť daného výrobku, môže byť jednotné označovanie nutričného zloženia potravín, nazývané Nutri-Score. V súčasnosti ho nájdete na obaloch viacerých výrobkov aj v sieti predajní Kaufland Slovensko. Ten ako jeden z prvých na Slovensku umiestnil Nutri-Score na vybrané výrobky svojich privátnych značiek, aby zákazníkom proaktívne ponúkol možnosť nakupovať uvedomele a s prehľadom o nutričnom zložení svojich produktov.



„Cieľom systému Nutri-Score je pomôcť spotrebiteľovi lepšie vidieť a hlavne rozumieť nutričnej kvalite potravín a zorientovať sa tak vo vlastnom nákupnom výbere“, hovorí Ing. Jakub Berčík, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU). Nutri-Score na základe matematických výpočtov porovnáva množstvo priaznivých a nepriaznivých látok v produkte, ktoré majú na zdravie človeka významný dopad. Výsledkom je farebné hodnotenie na stupnici od A po E, ktoré už na prvý pohľad prezradí, ktorá potravina obsahuje najviac priaznivých zložiek.

Prešiel spotrebiteľským testom

Z kvalitatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť Kaufland realizovalo Laboratórium spotrebiteľských štúdii FEM SPU v Nitre, vyplýva, že takmer 60 % opýtaných po stručnom vysvetlení uviedlo, že rozumie spôsobu výpočtu, s ktorým Nutri-Score pracuje a 73 % pokladá Nutri-Score za dôveryhodný nástroj označovania nutričnej hodnoty potravín.



Až 87 % respondentov uviedlo, že by si tento nový systém v obchode určite všimlo. V praktickom teste časť z nich reagovala zmenou svojho zaužívaného nákupného správania – v prípade, keď mali na výber podobný výrobok s označením B alebo C, siahli po tom nutrične výhodnejšom. „Nutri-Score nevypovedá o tom, či je potravina zdravá alebo nezdravá a nevylučuje ani konzumáciu produktov označených tmavooranžovou farbou. Je to však určite informácia, ktorá môže pomôcť pri rozhodovaní a šetriť čas,“ upresňuje J. Berčík

