Hľuzovka so svojou špecifickou vôňou delí ľudí na dve kategórie. Na tých, ktorí by ňou mohli mať ochutené každé jedlo a na takých, ktorým nevonia. Hľuzovky sa vyskytujú najmä v Stredomorí, napríklad v talianskom Piemonte, vo francúzskom Périgorde či na Istrijskom polostrove. A práve tam sme sa na ne vybrali my.