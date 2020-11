DATART zaznamenal v poslednom období 300-percentný nárast online predaja a počíta, že čísla do Vianoc ešte porastú. Upozorňuje však, že v dôsledku zvýšeného dopytu po niektorých produktoch sa môže stať, že sa do Vianoc vypredajú. Preto by spotrebitelia nemali nechávať nakupovanie na poslednú chvíľu.

,,Zaznamenali sme 500-percentný nárast predaja notebookov a zvýšený dopyt je aj po ďalších IT produktoch, ako sú smartfóny, tablety, monitory či tlačiarne. Aktuálne zvládame pokryť všetky požiadavky našich zákazníkov, ale apelujeme na nich, aby si nenechávali nákup darčekov na poslednú chvíľu, pretože sa rýchlo míňajú aj naše skladové zásoby,“ hovorí Sabina Boudová, marketingová manažérka DATARTu.

Enormný záujem o IT produkty sa podľa Boudovej dá pripísať aktuálnej situácii, kedy mnohí Slováci pracujú z domu a študenti sú odkázaní na dištančné vzdelávanie. Domácnosti sa tak museli vybaviť potrebnou technikou, aby zvládli toto obdobie bez problémov. ,,V úvode novembra sme odštartovali Black Friday, ktorým tradične začína hlavná vianočná sezóna a záujem o IT produkty ešte väčšmi rastie. Rovnaký záujem je tiež o kávovary, kuchynské roboty, televízory či produkty určené na osobnú starostlivosť,“ dodáva Boudová z DATARTu.

DATART sa na vianočnú sezónu predzásobil v dostatočnom predstihu. ,,Príchod druhej vlny pandémie spôsobil, že mnohí dodávatelia majú problém s dovozom produktov na európsky trh a hlásia výpadky. Nakoľko sme s aktuálnou situáciou počítali rovnako ako pred prvou vlnou pandémie, nateraz nemáme problém s vybavovaním objednávok,“ tvrdí marketingová manažérka DATARTu.

Logistika pod tlakom. Uprednostnite osobný odber

Zvýšený záujem o nakupovanie vianočných darčekov online spôsobuje obrovský nápor na prepravené spoločnosti. ,,Momentálne nemáme problém s doručovaním objednávok, ale počítame s tým, že s blížiacimi Vianocami sa situácia môže zmeniť. Naši partneri sa na sezónu dostatočne pripravili, my sme v septembri zvýšili kapacitu našej DATART dopravy a rozbehli sme spoluprácu so Zásielkovňou,“ informuje Boudová a zároveň zdôrazňuje: ,,Zákazníci, ktorým to situácia dovoľuje, by však mali uprednostniť pri online objednávkach vyzdvihnutie tovaru v predajniach DATART, v pobočkách Zásielkovne alebo využiť Prémiovú DATART dopravu. Vďaka tomu odbremeníme prepravné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, a darčeky budú pod stromčekom včas.“