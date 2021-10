,,Je ťažké predpokladať, ako sa bude situácia vyvíjať v ďalších mesiacoch, ale rozhodne by sa mali zákazníci pripraviť na to, že sa bude výber produktov zužovať. Už vlani spôsobila koronakríza výpadok niektorých produktov tesne pred Vianocami a hrozí, že situácia sa môže zopakovať aj tento rok,“ hovorí Sabina Boudová, marketingová manažérka DATARTu.

Podľa Boudovej je aktuálne na trhu nedostatok niektorých modelov notebookov, mobilných telefónov, televízorov, nositeľnej elektroniky a s najväčším nedostatkom bojujú v prípade umývačiek riadu a drahších modelov vstavaných spotrebičov, ako sú rúry a varné dosky. ,,Zatiaľ nehovoríme o úplnom výpadku a situáciu sa nám darí držať pod kontrolou aj vďaka novému centrálnemu skladu v Senci s dvojnásobnou kapacitou, ale ponuka je, samozrejme, užšia ako obvykle,“ dodáva marketingová manažérka DATARTu.

Nenechávajte nákupy na poslednú chvíľu

Hoci sa nemusíte obávať prázdnych regálov, nákupy by ste nemali príliš odkladať. ,,Ak už má spotrebiteľ predstavu o tom, čo by chcel kúpiť pod stromček svojim blízkym, nemal by si nákupy nechávať na poslednú chvíľu. Rozhodne sa oplatí nakupovať už teraz. Pár dní pre Vianocami totiž nemusí vysnívaný darček zohnať alebo sa bude musieť uskromniť s iným modelom, než aký plánoval pôvodne kúpiť,“ radí Sabina Boudová z DATARTu.

Najrýchlejším spôsobom nákupu vysnívaného darčeka je podľa Boudovej výber z dostupných modelov. ,,Zákazník pri nákupe online vidí, ktorý produkt je aktuálne dostupný v najbližšej predajni DATART a vďaka službe RÝCHLART mu ho vieme pripraviť na vyzdvihnutie do 30 minút od samotného objednania. Takto sa dokáže vyhnúť situácii, že do príchodu do predajne bude daný model vypredaný,“ odporúča. Momentálne je totiž problém predvídať, ako dlho potrvá doskladnenie produktu, ktorý nie je skladom u predajcu. Výpadok totiž môže byť len krátkodobý, ale trvať môže aj niekoľko týždňov.

Ilustračné foto Zdroj: DATART

Blížiace sa vianočné sviatky spôsobujú spravidla aj enormný nápor na prepravné spoločnosti. DATART disponuje vlastným vozovým parkom a vďaka službe DOPRAVART ponúka svojim zákazníkom nielen dovoz tovaru, ale aj jeho vynesenie, inštaláciu či odvoz starého spotrebiča a obalových materiálov. „Navyše, doručenie tovaru realizujeme vo vopred dohodnutom termíne, a tak sa vieme prispôsobiť požiadavkám zákazníka, ktorí sa tak nemusí obávať, že by bolo jeho vianočné prekvapenie odhalené v predstihu,“ dodáva marketingová manažérka DATARTu.

Ilustračné foto Zdroj: DATART