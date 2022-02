Používame ich všetci - paušál v mobile, domáci internet a televízia. Vedeli ste, že môžete výrazne ušetriť, ak ich budete mať všetky od jedného operátora a spojené v balíku? V Orangei sa takéto balíky služieb volajú Love a ich súčasťou sú teraz aj vynovené paušály, pevný internet a Orange TV. Sú bezpečnejšie, bohatšie a ponúknu vám aj viac zábavy. TOTO by ste mali vedieť, ak chcete ušetriť a mať pri tom aj rôzne výhody navyše.

V dobe, keď už takmer všetko riešime online, sa jednoducho hodí, keď vám operátor automaticky dá viac voľných dát, rýchlejší internet a aj špeciálnu ochranu pred nástrahami internetu. Ako to všetko mať a ešte aj ušetriť? Orange to vymyslel za vás - balíky služieb Love predstavujú najvýhodnejší spôsob, akým môžete využívať vynovené služby mobilnej a pevnej siete, a to z pohľadu ceny, benefitov a aj celkovej hodnoty, ktorú získate.

Aj vďaka novým extra zľavám na mobilný paušál a pevný internet je balík služieb Love presne to, čo hľadáte, ak chcete znížiť výdavky na služby a okrem toho získať aj benefity navyše. Ak si totiž spojíte váš hlasový paušál s pevným internetom alebo televíziou do balíku služieb Love, Orange vám k nim dá aj niekoľko ďalších atraktívnych výhod pre celú rodinu, a využívanie služieb tak pre vás bude výhodnejšie, než ako by ste jednotlivé služby využívali osobitne.

Ilustračné foto Zdroj: Orange

Viac dát v mobile a ochrana pred hackermi

Súčasťou balíka služieb Love je vždy mobilný paušál. Ruku na srdce – koľko času s ním trávite telefonovaním a koľko sledovaním sociálnych sietí, videí alebo v najrôznejších aplikáciách? Z roka na rok potrebuje skrátka každý z nás viac voľných dát v mobile. Aj preto dal Orange do vynovených paušálov Go Safe väčší objem voľných gigabajtov - v priemere až o polovicu viac ako obsahovali predtým. Na zábavu, prácu i štúdium – jednoducho, voľných dát bude skutočne pre každého dosť.

Po novom vám tiež nehrozí, že v najnevhodnejšej chvíli ostanete bez internetu – Orange do každého z vynovených paušálov pridal totiž aj možnosť neobmedzeného pripojenia zníženou rýchlosťou, ak náhodou svoj mesačný balík miniete o čosi skôr, ako ste plánovali. Väčšine appiek to na základné funkcie postačí, a vy tak neprídete o možnosť písať správy, dostávať notifikácie alebo prezerať stránky a využívať internetbanking. Skrátka, nikdy neostanete bez internetu. To poteší, nie?

Báť sa už viac nemusíte ani o svoje súkromie, osobné dáta či fotografie, ktoré by okrem vás nemal nikto vidieť. Vynovené a bezpečné paušály Go Safe vás dokážu ochrániť pred najrôznejšími nástrahami internetu. Ich automatickou súčasťou je totiž možnosť aktivovať si novú službu Online ochrana, ktorá ochráni vás a váš telefón pred vírusmi, spamom a zneužitím vašich osobných údajov. Veď kto by chcel prísť o prístupové údaje k svojmu účtu na sociálnej sieti alebo nájsť svoje súkromné video kdesi na internete? Určite ani vy nie.

Do vášho mobilu, tabletu alebo laptopu si pritom nemusíte inštalovať žiadnu špeciálnu aplikáciu. Služba dokáže zablokovať škodlivý obsah ešte predtým, ako by sa mohol dostať do vášho telefónu. Hackeri vás skrátka nebudú mať radi.

Ilustračné foto Zdroj: Orange

Viac zábavy s pevným internetom aj televíziou

V balíku Love môžete mať spolu s mobilným paušálom aj program vášho domáceho internetového pripojenia. Vynovené programy pevného internetu od Orangeu budú mať od 5. marca 2022 vyššie prenosové rýchlosti, a vy sa tak k svojim obľúbeným filmom a seriálom, ale aj hudbe a všetkému dôležitému jednoducho dostanete rýchlejšie.

Orange v novej generácii služieb nezabudol ani na televíziu a obsahovo obohatil všetky programy Orange TV tak, aby ste si s nimi užili ešte viac zábavy. Pridal do nich viac televíznych kanálov, vrátane tých športových, a ich súčasťou bude automaticky aj online videopožičovňa. Ak si do svojho balíka Love pridáte Orange TV, získate navyše aj 31-dňový TV archív, dva tematické programové balíky zadarmo a ďalšie 3 GB dát.

Ďalšie výhody balíka Love

Zdá sa vám tých výhod Love ešte málo? Mali by ste vedieť, že ich je oveľa viac a môžete si z nich vybrať tie, ktoré vám najviac vyhovujú - napríklad zľavu 10 % na paušál alebo zaujímavú zľavu na telefón či iné zariadenie. Ak by sa vám tých voľných dát predsa ešte zdalo málo, poteší vás určite možnosť zvoliť si dvojnásobok dát k paušálu alebo 50% zľava na službu Spojenie dát.

Ak balík služieb Love ešte nemáte, ale rozhodujete sa preň, určite neváhajte, aby ste si mohli užívať jeho výhody naplno. Orange vám extra zľavu započíta dokonca aj spätne. Stačí, ak si ho kedykoľvek až do konca novembra aktivujete.

Všetky informácie o novej generácii služieb Orangeu nájdete na www.orange.sk/zmena.

Ilustračné foto Zdroj: Orange