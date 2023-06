Prostredníctvom portálu www.kartaprevas.sk majú zákazníci možnosť nielen založiť si vernostnú kartu, ale tiež dobiť si na ňu kredit. Ten vedia následne využiť bez časového obmedzenia v akejkoľvek predajni Terno alebo KRAJ. Ak si ho navyše stihnú nabiť do 28. 6. 2023, automaticky sa zapájajú do súťaže, v ktorej môžu získať dvojnásobok kreditu vloženého na kartu.



Spoločnosť TERNO real estate sa prispôsobuje dobe a myslí na čoraz väčšiu časť zákazníkov, ktorá preferuje bezhotovostné platby. Aj preto prichádza s novým projektom – ten si dáva za cieľ uľahčiť nákupy nielen technologicky aktívnejšej časti obyvateľov, ale aj seniorom či rodičom študentov a žiakov. Od júna si totiž prostredníctvom stránky www.kartaprevas.sk môžu nabiť kredit na svoju vernostnú kartu Terno alebo KRAJ. V prípade, že vernostnou kartou zákazník nedisponuje, najrýchlejší spôsob jej zadováženia je práve cez spomínaný portál.

Zdroj: Terno