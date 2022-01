Slovenská biochemička Ing. Želmíra Komorechová, ktorá je zároveň majiteľkou spoločnosti Kompava, s.r.o., momentálne zaznamenáva enormný záujem o produkt z jej portfólia. Slovenský výrobok zvaný „PREMIUM LACTOFERRIN“ z jej dielne, ktorý je bežne dostupný aj v lekárňach, obsahuje účinnú zmes, ktorú spoločne s ďalšími odborníkmi v jej firme rozvinuli a doplnili vlastnou receptúrou. Doplnok rozvíjali už od roku 2010. Aj vďaka realizácii vlastného výskumu ešte pred samotnou výrobou, a následnom testovaní účinkov na organizmus v diagnostickom centre Kompava, obohatili výrobok presne o tri zložky. Vo výsledku je preukázateľne účinnejším protivníkom proti vírusom, a to vrátane infekčného ochorenia COVID-19.

Výživový doplnok laktoferín sa vďaka mnohým výskumom čoraz častejšie skloňuje s liečbou infekčného ochorenia COVID-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 a jeho mutáciami. Laktoferín (LF) je perorálne dostupný ako výživový doplnok a preukázal antivírusovú účinnosť proti širokému spektru vírusov vrátane Covidu. „LF“ je prírodná látka, ktorá je zložkou materského mlieka. Najviac je obsiahnutý v kolostre (mledzivo), čo je materské mlieko vysoko bohaté na imunitné látky. Takéto mlieko sa tvorí počas prvých dní po pôrode a predstavuje prvú ochranu kojenca („mláďaťa“) pred vírusmi či baktériami. Hladina (LF) sa v tele zvyšuje napríklad pri infekciách alebo ak je v tele prítomný zápal. Laktoferín sa však nachádza aj v slinách, slzách a v nosovom sekréte, kde bojuje v prvej línii s patogénmi,“ vysvetluje vyštudovaná biochemička, ktorá výskum a výrobu „LF“ odštartovala v Kompave už v roku 2010.

Ako laktoferín blokuje vírus

„Laktoferín je považovaný za prírodné antivirotikum i antibiotikum. Na to, aby sa vírus - napríklad vírus spôsobujúci COVID - dokázal rozmnožovať a spôsobiť v tele ochorenie, potrebuje sa dostať do našich buniek. Vírus sa usadí na bunke a hľadá vhodné miesto, aby mohol do nej preniknúť. Laktoferín pôsobí ako ochranný štít, ktorý sa naviaže na povrch našich buniek a zabráni vstupu vírusov. Vírus bez bunky neprežije a je zničený. Okrem toho má (LF) jedinečné imunomodulačné a protizápalové účinky, ktoré môžu byť obzvlášť dôležité pre patofyziológiu závažných prípadov COVID-19,“ objasňuje Ing. Komorechová.

Ing. Želmíra Komorechová Zdroj: KOMPAVA

Priebeh výroby a pridané zložky, ktoré znásobili účinky laktoferínu

Výrobok „Premium Lactoferrin“ vyrábame na Slovensku v Novom Meste nad Váhom, kde má naša firma Kompava vlastnú výrobu a práve tu sme rozvíjali produkt od roku 2010. Laktoferín získavame od zahraničnej spoločnosti, ktorá šetrnou technológiou spracováva kolostrum, aby sa z neho získal laktoferín v čistej forme. U nás sa následne vytvorí zmes podľa našej vlastnej receptúry, a potom sa plní do kapsuliek. Okrem samotného laktoferínu, ktorý je skúmaný pre jeho antivirotické účinky, sme do výrobku pridali ďalšie tri zložky, a to zinok, selén a vitamín B6. Zinok má veľmi podobný účinok ako laktoferín – blokuje vstup vírusu do buniek, a tým bráni náhlemu prepuknutiu ochorenia. Účinok lactoferrinu sa tak znásobí. Pri oslabenej imunite zohráva nepriaznivú úlohu aj tzv. oxidačný stres, ktorý organizmus ešte viac oslabuje. Proti oxidačnému stresu bojujú antioxidanty. Selén a aj spomínaný zinok majú práve pozitívny vplyv na oxidačný stres. Vitamín B6 prispieva k správnej funkcii psychiky, imunitného systému, k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej tvorbe červených krviniek,“ hovorí.

Testovanie účinkov vo vlastnom diagnostickom centre

„LF“ a jeho účinky na imunitný systém a celkové zdravie organizmu sú dobre preskúmané. Existuje mnoho vedeckých štúdií, ktoré dokazujú jeho antivirotickú aktivitu. Je to skvelý prírodný doplnok, ktorý je účinný pri ochorení COVID-19 a jeho mutáciách, no zároveň aj pri rôznych iných infekciách dýchacích ciest. „Za 12 rokov jeho výroby sme nadobudli nespočetné množstvo poznatkov o tom, ako laktoferín funguje, a to najmä na základe vlastných skúseností, výskumov, ale aj reakcii zákazníkov. Podobné vlastné štúdie a testy nových produktov robíme automaticky pred každým uvedením nového výrobku na trh. V súčasnosti máme vlastné diagnostické centrum, kde si môžeme účinky niektorých látok na organizmus priamo odsledovať tak, ako aj v tomto prípade,“ dodáva majiteľka na záver.

Ing. Želmíra Komorechová Zdroj: KOMPAVA

O spoločnosti Kompava:

Slovenský výrobca funkčných výživových doplnkov. Každý výrobok je vyvíjaný a pripravovaný s dôrazom na maximálnu efektivitu a vysokú funkčnosť pri dodržaní všetkých bezpečnostných podmienok a čistoty produktu.