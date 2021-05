Nevešajte hlavu a postavte svoju mužskú pýchu opäť do pozoru s tým pravým pomocníkom.

Jar so sebou neprináša len teplé počasie a prebúdzajúcu sa prírodu. Po zime sa začína prebúdzať tiež sexuálna túžba u oboch pohlaví. Súvisí to s príjemnými pocitmi, ktoré v nás jar vyvoláva, čo sa prejavuje aj na produkcii hormónov, najmä melatonínu a feromónov, ktoré sú pre sexuálnu aktivitu kľúčové.

Sexuálna túžba alebo libido v priebehu života kolíše. Vplyv na to má rad psychických a fyzických faktorov. Z dlhodobého hľadiska môžu viesť problémy s erekciou až k erektilnej dysfunkcii.

Čo je erektilná dysfunkcia

S poruchou erekcie sa v živote stretne výrazná väčšina mužov. Najčastejšie sa objavuje okolo 40 roku života. O erektilnej dysfunkcii hovoríme ak sa u muža viac ako 6 mesiacov vyskytuje jeden alebo viacero z týchto príznakov: neschopnosť dosiahnuť erekciu, nedostatočné stoporenie penisu a neschopnosť udržať erekciu.

Psychické vs. Fyzické príčiny poruchy erekcie

Pokiaľ muž nemá problém dosiahnuť erekciu masturbáciou alebo máva tzv. rannú erekciu bude to problém skôr psychického rázu a nejedná sa o erektilnú dysfunkciu. Na vine môžu byť problémy v práci, dlhodobý stres alebo nezhody v partnerskom živote. K poruchám erekcie však prispieva aj nedostatok pohybu, nadváha a obezita, konzumácia alkoholu, fajčenie a nedostatok spánku. Práve produkcia hormónu melatonín počas spánku je kľúčová pre mužské libido a jeho nedostatok môže viesť ku strate chuti na sex.

Porucha erekcie ako nežiaduci účinok

U niektorých liekov na predpis sa vyskytuje porucha erekcie ako nežiaduci účinok. Jedná sa predovšetkým o lieky na vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo lieky na úzkosť a antidepresíva. Problémy s erekciou zaznamenávajú tiež pacienti liečiaci sa s cukrovkou, ischemickou chorobou alebo srdcovou arytmiou.

Prevencia erektilnej dysfunkcie

Pre minimalizáciu rizika vzniku poruchy erekcie by muži mali dodržiavať vyvážený a plnohodnotný jedálny lístok, pravidelne cvičiť, obmedziť konzumáciu alkoholu a spať 6 – 8 hodín denne. Dôležitá je aj psychická pohoda, preto by sa mali naučiť odbúravať stres a problémy v práci. Pomôcť im v tom môže práve šport, meditácia, dychové cvičenia alebo jóga.

Nebezpečenstvo liekov na predpis

Väčšina mužov sa za svoje problémy s erekciou hanbí a riešenie hľadajú v zázračných a predražených liekoch nakúpených na internete. Lieky na predpis však môže predpísať len lekár a nie sú vhodné pre každého. Ľuďom so závažnými srdcovo cievnymi ochoreniami sú tieto lieky úplne zapovedané. Ďalej tiež mužom s pečeňovou poruchou alebo tým, ktorí prekonali infarkt myokardu. Preto je vhodnejšie užívať výživové doplnky, ktoré sú na prírodnej báze a teda bez vedľajších účinkov.

Spoľahlivé riešenie z lekárne

V lekárni vyberajte prípravky starostlivo podľa zloženia. Významnou účinnou látkou na zlepšenie mužského libida je extrakt šafranu siateho. Šafran je korenie, a zároveň afrodiziakum a zlepšuje erekciu. Pre svoje prospešné účinky je využívaný aj extrakt kotvičníka zemného, ktorý zvyšuje hladinu testosterónu v mužskom tele. Z dlhodobého hľadiska kotvičník zemný prispieva tiež k znižovaniu predčasnej ejakulácie. Pozitívne účinky na zvýšenie sexuálnej výkonnosti má aj rastlina Maca z peruánskych Ánd, ktorá je často označovaná ako „peruánska Viagra“. Hojne sú používané tiež aminokyseliny L-citrulín a L-arginín, ktoré zlepšujú prekrvenie penisu a predlžujú erekciu.

Ilustračné foto Zdroj: Clavin

Clavin Platinum kúpite v lekárni alebo výhodne na e-shope Zlekarne.sk

Clavin – mužom hneď

Všetky tieto účinné látky v sebe obsahuje prípravok Clavin® PLATINUM. V zložení tohto výživového doplnku nájdete zmes špeciálne vybraných účinných látok STIMULIN® a navyše tiež selén a zinok. Selén sa podieľa na tvorbe spermií a pomáha ku správnej činnosti ciev. Zinok zvyšuje plodnosť a kvalitu spermií. Clavin® PLATINUM môžu užívať všetci muži bez obmedzenia. Vďaka jeho prírodnému zloženiu je tak úplne bez vedľajších účinkov. Nehanbite sa riešiť problémy s erekciou a vyberte sa do lekárne ešte dnes.