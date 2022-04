V snahe byť dobrý nikto nikdy nezlyhal tak tvrdo ako Smradi. V novej akčnej komédii od DreamWorks Animation, ktorá vychádza z najpredávanejšej knižnej série The New York Times, sa zločinecká skupina zvieracích vyhnancov chystá vyskúšať svoj najnáročnejší podvod – stať sa vzornými občanmi. V kinách od 28. apríla.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt

Máloktorí hrdinovia majú takú zlú povesť ako Vlk, Had, Tarantula, Piraňa a Žralok. Títo vyvrheli sa tak dlho hľadali, až sa našli a dali dokopy. Spáchať dokonalý zločin je pre nich rovnako prirodzené, ako si v nedeľu popoludní vyraziť na zmrzlinu.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt

Nie je lepšie byť dobrým?

Mozgom tejto partičky je Vlk, Had má na starosti otváranie trezorov, Tarantula je skúsená hackerka, Žralok sa vie skvele maskovať a Piraňa je bitkárka, ktorá svojich kamošov ochráni päsťami v každej situácii. Počas rokov strávených lúpežami rôzneho druhu získali dojem, že sú nedotknuteľní a nepolapiteľní. Lenže aj pre nich bude nakoniec platiť, že tak dlho sa do sejfu chodí pre diamanty, až sa zámok zacvakne. Konkrétne zámok na policajnej cele. Aj v tejto nepríjemnej situácii má však pätica podfukárov šťastie v nešťastí. Do života im vstúpi profesor Marmeláda (morča a predovšetkým dobrák telom i dušou), ktorý má ambiciózny plán - prevychovať ich na poctivých občanov. Všetci členovia gangu súhlasia, pretože je to vstupenka na slobodu. Ich plán počíta s tým, že na oko budú sekať latinu a poslúchať, ale pri prvej príležitosti sa vyparia. Lenže už prvých pár dobrých skutkov vedie k nečakanému zisteniu, že byť dobrý je vlastne fajn. Čo si s tým počať? A ako sa majú zachovať, keď uvoľnený trón pre najväčšieho záporáka zaberie niekto iný?

Pozrite si trailer tu:

Podľa megaúspešnej knižnej série pre deti

Smradi vznikli ako séria scholastických kníh od austrálskeho autora Aarona Blabeyho, ktorú v roku 2017 chcelo kúpiť viacero štúdií. „Vedel som, že séria kníh je v Austrálii veľká vec, ale netušil som, či budú fungovať aj v Spojených štátoch,“ povedal producent Damon Ross, ktorý bol v tom čase vedúcim vývojárom pre DreamWorks, „Aaron priletel do mesta, aby sa stretol so všetkými zainteresovanými stranami, a my sme si pohovorili o tom, prečo je DreamWorks tým správnym miestom pre Smradov. Mojím záväzkom voči nemu bolo: „Urobíme z filmu zážitok, ktorý bude lepší ako kniha“ – to znamená zachytiť podstatu a ducha knižnej série a zároveň ju pozdvihnúť tak, aby postavy, príbeh a ich svet boli príťažlivé nielen pre deti.” Výsledkom bola spolupráca na animovanom filme, ktorý má do kín prilákať celé rodiny. Tí najpozornejší pritom v kine na veľkom plátne môžu zachytiť viacero zaujímavostí:

- Tvár na 100-dolárovej bankovke vo filme je tvár prezidentky DreamWorks Animation Margie Cohnovej.

- V úvodnom zábere z večere filmu sa meno autora knihy Aarona Blabeyho objavuje ako meno novinára v novinách.

- Mená členov tímu Smradov sú tajne skryté v grafitoch na pozadí mnohých mestských záberov, ako aj na niekoľkých rekvizitách.

- Kresby, ktoré sú pripnuté na stene v spálni mladého dievčaťa počas invázie morčiat, nakreslili deti niekoľkých členov štábu.

- Krátky režijný debut Pierra Perifela, Bilby, sa objavuje ako filmový plagát na pozadí scény obchodu s domácimi zvieratami.

- režisér Perifel osobne animoval lietajúce vtáky v poslednom zábere, kde Smradi odchádzajú do púšte.

Ilustračné foto Zdroj: CinemArt

Animovaný film Smradi prináša do kín spoločnosť CinemArt SK už 28. apríla.