Už dlhé roky som zásadným odporcom umelých kvetov a rastlín. Z roka na rok ma však stále viac ľudí z okolia presviedča na umelý vianočný stromček a jeho výhody. Napriek tomu si vždy kúpim živý. Vianoce bez neho by pre mňa neboli Vianoce. Každý to máme inak. Keď si však predstavím to každoročné zháňanie, ten smútok, ked ho zoschnutý vyhadzujem ku smetiakom… Nuž…

Ilustračné foto Zdroj: hk-green

Avšak ku umelým kvetom pomaly mením prístup. Keď som na jednej svadbe zistil, že tá prekrásna nevestina kytica je z umelých kvetov, vyrazilo mi to dych. A nielen mne. Samozrejme, okamžite vznikli dva zanietené tábory s argumentami pre a proti. Najviac však presvedčil tento: kytica je po celý čas nádherná, na svadobných fotografiách žiari a rovnako bude žiariť aj na striebornej a zlatej svadbe. Tá istá. Tento fakt zavážil najmä v ženskej polovici tábora. Asi si spomenuli, ako skončili ich svadobné kytice. A keď sa navyše prišlo na to, že aj celá svadobná výzdoba vrátane vkusných stromčekov a kríkov na hoteli je umelá, bolo na svadobnej hostine o jednu silnú tému naviac.

Musím priznať, že niektoré výrobky sú skutočne na nerozoznanie od tých živých. Na ich výrobu sa používa okrem polyuretánu aj hodváb. Tie najdokonalejšie dokonca oklamú aj vaše receptory na rukách. Aj na dotyk pôsobia ako živé rastliny. Z listov rastlín ako dyfenbachia, filodendrón či pavinič sa dajú vykúzliť prekrásne dekorácie. A keďže v súčasných novostavbách je moderný čistý, betónovo-sadrokartónový štýl, takýto interiér si priam pýta oživiť rastlinami, kvetmi, stromčekmi. A kľudne umelými. Taký vertikálny panel “tropical” alebo “buxus” dokáže z peknej, ale chladnej miestnosti vyčarovať úplne iný dojem. A zrazu sa v práci, alebo v novopostavenom domčeku cítite ináč. Príjemne, útulne, s vyloženými nohami na stole a s kávou v ruke sa zrazu pristihnete ako rozmýšľate, že do toho rohu pri telke by sa hodil ešte taký malý stromček. Tak do metra a pol by stačil. V nejakom nenápadnom kvetináči. Fikus, alebo bambus? Alebo tam dáme odvážne banánovník?

Dnes je výber naozaj obrovský a je až prekvapujúce, čo všetko si môžete kúpiť. Samozrejme, kvalita je rôzna. Aj ceny. Možnosti sú však nekonečné. Jedným z portálov, kde sa dá stráviť prezeraním a výberom aj pár hodín je hk-green.sk. Od úplne základných rastliniek za pár drobných, po celé riešenia interiérov a záhrad. Stromy, umelé kríky, vertikálne záhrady. Dnes sú možnosti vďaka moderným technológiám naozaj neobmedzené.

