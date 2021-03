Niet človeka, ktorému by aktuálna situácia neskomplikovala život. Spoločenský dištans, sociálna izolácia a práca z domu sa rýchlo stali bežnou realitou. Zmenili sa naše návyky i potreby.

Zmenilo sa tiež naše obliekanie. No aj do „práce z domu“ je nevyhnutné obliecť sa správne. A to nielen z dôvodu sebaprezentácie na videokonferenciách, ale aj pri udržiavaní dobrých návykov a mentálnej pohody. V domácich teplákoch sme náchylnejší opúšťať sa, a naopak, v kvalitnej žiarovobielej košeli získavame na príťažlivosti aj sebavedomí.

Zaskočení prvou vlnou, sme v zajatí pohodlia domova logicky siahli po domácom oblečení. Mnohí z nás však rýchlo prišli na to, že mozog má tento typ odevu spojený s odpočinkom, čo sa odrazilo aj na pracovných výkonoch. V druhej vlne sme už boli osvietení. A ak sme si tieto súvislosti medzi oblečením a výkonom neuvedomili, zaručene nás na to upozornili nadriadení, či ľudia z personálneho.

Chcelo to košeľu, v ktorej muž dobre vyzerá a cíti sa v nej tak pohodlne, že si v priebehu dňa ani neuvedomí, že ju má. Jednoducho, kvalitnú košeľu s komfortom trička. A keďže dopyt robí ponuku, slovenská fabrika šijúca košele najmä pre zahraničné značky, nenechala na seba dlho čakať. Vďaka kontinuálnym investíciám do vlastného výskumu a vývoja, s využitím nanotechnológií a zručností, Slováci uviedli na trh revolučnú funkčnú košeľu pod značkou Marco Moralli.

Revolučnosť košieľ Marco Moralli spočíva v netradičnom materiáli. Namiesto bežnej „košeľoviny“, na ktorú sme zvyknutí, funkčné košele tejto značky sú šité z extrémne pružnej pleteniny. Košeľa sa tak dokáže oveľa lepšie prispôsobiť rôznym, dokonca aj asymetrickým krivkám tela a neobmedzí v pohybe, takže je príjemná na nosenie. Vďaka týmto vlastnostiam ju radi nosia nielen vyrysovaní športovci, asketickí atléti, širokokrkí zápasníci či páni so solídnym bruškom. Koniec koncov, už viac než rok sedíme doma. Máme obmedzený pohyb a rozmery istých partií vieme len ťažko ovplyvniť.

Inovantívna úprava košieľ Marco Moralli navyše neničí prirodzené vlastnosti tohto talianskeho úpletu, zachováva jeho priedušnosť, príjemnú mäkkosť a schopnosť absorbovať pot. Vďaka tomu v takejto košeli dokážeme vydržať celý deň, hoci rýchlo striedame svoje účinkovanie v rolách manažéra, učiteľa, vychovávateľa a pod. Tých povinností je skutočne dosť. A celkom sa hodí, keď občas niektorá z nich vypadne. Napríklad také žehlenie. To nám v tejto rýchlej dobe kradne dosť času. Preto my, muži, ale aj naše polovičky, určite oceníme špeciálne upravené vlákno košele, ktoré sa pôsobením telesného tepla narovná a košeľa sa tým sama „žehlí". Vďaka tomu bude pôsobiť sviežo aj po celom náročnom dni nosenia. To robí z košieľ Marco Moralli ideálny produkt pre náročných zákazníkov, ktorí potrebujú počas celého dňa vyzerať bezchybne a cítiť sa pohodlne.

Ak ešte v závere tohto článku zvažujete potrebu kvalitnej košele vo vašom šatníku. Tu je posledný argument, ktorý by mohol zavážiť. Dobrá košeľa je bez debaty univerzálnym kúskom, ktorý tvorí základ formálnych aj neformálnych outfitov. Je to investícia, ktorú oceníte okamžite. Využite akciový kód mm40 so zľavou 40€ na nákup funkčných košieľ Marco Moralli. V ponuke eshopu marcomoralli.sk ich nájdete v siedmich prevedeniach.