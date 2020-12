Medzi rokmi 2020 až 2025 Toyoty predstaví v Európe viac ako 60 úplne nových, alebo vynovených vozidiel s elektrifikovaným pohonom. Aspoň 10 z nich bude patriť medzi autá s nulovými emisiami, teda s elektrickým pohonom alebo s využitím palivových článkov (vodík). V roku 2025 bude viac než 70% vozidiel značky Toyota mať hybridný pohon, viac ako 10% bude typu plug-in hybrid a viac ako 10% budú tvoriť vozidlá s nulovými emisiami. Toyota zároveň pracuje na novom type akumulátorov s názvom Solid State Battery (s pevným elektrolytom), ktoré budú ponúkať za rovnakú cenu a pri rovnakej veľkosti až dvojnásobnú kapacitu a tým aj dojazd, oproti dnešným batériám typu Lio-Ion.

Už začiatkom budúceho roka predstaví Toyota úplne nové batériové elektrické SUV strednej triedy (asi ako RAV4). Vozidlo je skonštruované na báze novej, vysoko univerzálnej platformy e-TNGA. Ukážkový model, ktorý zatiaľ nebol verejne pomenovaný, bude založený na platforme spoločnosti Toyota, ktorá je vďaka svojej praktickej konštrukcii vysoko univerzálna a zároveň ľahko prispôsobiteľná pre rôzne typy produktov. Základným princípom architektúry je, že počet hlavných prvkov zostáva nemenný, zatiaľ čo počet ostatných sa rôzni. Tento prístup umožňuje variabilitu z hľadiska šírky, dĺžky a výšky vozidla, ako aj premenlivý rázvor kolies. Platformu e-TNGA je možné definovať s pohonom predných, zadných alebo štyroch kolies a so širokou škálou kapacity akumulátora a elektromotora, vďaka čomu bude schopná vyhovieť rôznych typom vozidiel a profilom používania. Vďaka tomuto univerzálnemu prístupu je možné skrátiť čas vývoja rôznych variantov produktov a jednotlivé modely vyvíjať súbežne.

Toyota e-TNGA Zdroj: Toyota

Prvý model založený na platforme e-TNGA je už vyvinutý a pripravuje sa do výroby. Výroba bude prebiehať v japonskom závode spoločnosti Toyota pre bezemisné vozidlá ZEV Factory.

Elektrické Lexusy budú zábavné

Luxusná divízia Lexus, ktorá tiež patrí pod krídla spoločnosti Toyota, predstavila novú generáciu technológie riadenia elektrického pohonu s názvom DIRECT4. Ide o ťažiskovú technológiu stratégie značky, ktorá bude určená na dosiahnutie jedinečného dynamického výkonu pre budúce hybridné a batériové elektrické vozidlá (BEV).

Systém DIRECT4 presne riadi prenos krútiaceho momentu z predného a zadného elektromotora a brzdnej sily na všetky štyri kolesá. Automatickým nastavením vyváženosti pohonu predných a zadných kolies prispôsobuje jazdné podmienky zámerom vodiča, mení charakter jazdy a poskytuje vozidlu najlepšiu polohu pri jazde. Systém využíva prednú a zadnú e-nápravu, každú s elektromotorom s vysokým krútiacim momentom a prevodom transaxle, a sústreďuje sa na optimálne rozdelenie hnacej sily. Keďže elektromotor je priamo spojený s kolesami pomocou jedného hnacieho hriadeľa, pracuje bez oneskorenia. Jeho práca je intuitívna a vysoko citlivá, vďaka čomu má vodič pocit skutočného a úplného spojenia s vozidlom. Navyše poskytuje ideálnu rovnováhu medzi predvídateľnosťou a nadšením, vďaka mohutnému lineárnemu zrýchleniu a skvelému výkonu v zákrutách.

Pohon Direct4 zabezpečuje okamžité elektrické ovládanie všetkých štyroch kolies s cieľom preniesť dynamický výkon na vozovku Zdroj: Toyota

Nový systém zabezpečuje okamžité elektrické ovládanie všetkých štyroch kolies s cieľom preniesť dynamický výkon na vozovku. Systém je zároveň skonštruovaný tak, aby zabezpečoval tichý chod a komfort, čo sú atribúty verné DNA značky Lexus.

Stratégia s názvom „Elektrifikovaný Lexus“ poskytuje väčšiu voľnosť dizajnu pri pretváraní pôvodného dizajnového rukopisu značky Lexus. Zdroj: Toyota

Aj pracovné vozidlá budú elektrické

V snahe osloviť svojím sortimentom elektromobilov s nulovými emisiami ešte širší okruh zákazníkov uvedie spoločnosť Toyota v roku 2021 nový model PROACE Verso Electric. Spustenie predaja na Slovensku sa očakáva v druhej polovici roku 2021. Toto vozidlo sa tak pripojí k dodávke Proace Electric zo sortimentu úžitkových vozidiel Toyota Professional a ponúkne atraktívne, vysoko flexibilné riešenie mobility pre firmy a vozové parky pôsobiace v nízkoemisných zónach. Zaujme tiež zákazníkov, ktorí požadujú všetky kvality a výkonnosť minivanov Toyota v spojení s výnimočnou šetrnosťou k životnému prostrediu. Nový model ponúkne na výber dve verzie lítiovo-iónového akumulátora. Na čisto elektrický pohon dokáže prejsť až do 330 km a voliteľná výbava zahŕňa aj rýchlu 11 kW palubnú nabíjačku. Modelový rad ponúka dve dĺžky karosérie, pričom v interiéri môže byť až deväť sedadiel. Najmodernejšie prvky aktívnej bezpečnosti a jazdné asistenčné systémy Toyota Safety Sense pomáhajú vodičovi predchádzať mnohým bežným rizikám.

Ide o vysoko flexibilné riešenie mobility pre firmy a vozové parky pôsobiace v nízkoemisných zónach. Zdroj: Toyota

Atraktívne vodíkové vozidlo čistí vzduch

Toyota Mirai novej generácie posúva technológiu elektromobilov na palivové články na vyššiu úroveň. Prináša viac dynamiky, moderného štylistického stvárnenia a lepšie jazdné vlastnosti. Vďaka od základu prepracovanému systému palivových článkov, chytrému obstavaniu priestoru a aerodynamike sa podarilo predĺžiť jazdný dosah približne na 650 km, pričom vozidlo neprodukuje iné emisie ako čistú vodu.

Prínosy Toyoty Mirai z pohľadu ekológie dokonca prekračujú požiadavku nulových emisií až na úroveň negatívnych emisií – vozidlo počas jazdy fakticky vzduch čistí. Do systému nasávania vzduchu je totiž zabudovaný katalyzátorový filter, ktorý je ďalšou z inovácií od Toyoty. Systém dosahuje takú účinnosť, že zo vzduchu prúdiaceho do systému palivových článkov odstraňuje 90 až 100 % častíc s priemerom do 2,5 mikrometra.

Jedným z hlavných cieľov novej Toyoty Mirai bolo vytvoriť vozidlo, ktoré zaujme nielen ekologickými parametrami, ale aj svojím vzhľadom a tým, ako jazdí. Toyota vníma vodík ako životaschopný zdroj na efektívnu dopravu a ukladanie energie. Má potenciál sprostredkovať mobilitu s nulovými uhlíkovými emisiami. A nielen pre cestné vozidlá, ale i vlaky, lode a lietadlá, ako aj generovať energiu pre potreby priemyslu, firiem či domácností. Zároveň ponúka efektívny spôsob ukladania obnoviteľnej energie a jej prepravu na miesta, kde je práve potrebná. Zdroj: Toyota