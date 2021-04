Už v auguste tak môžete v domácom prostredí a na vlastnom bicykli zažiť nadšenie, napätie a úžasné výkony, aké poznáme len z najväčších cyklistických pretekov na svete.

Ulice Bratislavy, Záhoria či lesy Malých Karpát sa počas augusta premenia na trasu legendárnych cyklistických pretekov. Cyklisti si počas augusta zmerajú sily na profesionálne navrhnutej trati s bývalými šampiónmi a s podporou od celého tímu organizátorov. Popri boji o celkové poradie prídu na rad aj kráľovské vrchárske a šprintérske prémie, predstavenie histórie Tour de France, bohatý sprievodný program s množstvom workshopov či nádych francúzskej kultúry a vychýrenej kuchyne. Skutočný pocit legendárnych pretekov dotvorí na trati aj fotila piatich áut ŠKODA na čele s riaditeľským vozidlom, plne elektrickým SUV ŠKODA ENYAQ iV.

Zažite preteky na vlastnej koži

L'Etape Slovakia by Tour de France s nabitým športovým a kultúrnym program bude rozdelená do dvoch dní. Sobota 21. 8. 2021 bude patriť rodinám a detským pretekom, nedeľa 22. 8. 2021 s názvom Race Day prinesie už náročnejšie disciplíny. Pretekári budú prekonávať trate dlhé desiatky kilometrov a čeliť prevýšeniu od 750 do 1500 metrov. Registrácia prebieha na stránkach www.letapeslovakia.sk a www.welovecycling.com, pričom všetci prihlásení majú možnosť si zakúpiť unikátny dres L’Etape Slovakia by Tour de France, vytvorený špeciálne pre tieto preteky.

Fanúšikovia budú mať možnosť držať palce svojim favoritom nielen na štarte pretekov na Ružinovskej ceste, no môžu ich povzbudzovať aj priamo pri trati, ktorá povedie cez centrum Bratislavy na Devínsku cestu, cez Devín, Devínsku Novú Ves, Stupavu, Borinku, Lozorno, Jabloňové, Pernek, Pezinskú Babu, Pezinok, Limbach, Biely kríž až na Cestu mládeže s cieľom na Kamzíku.

Zdroj: ŠKODA

ŠKODA má cyklistiku v krvi

ŠKODA, generálny partner podujatia, má vášeň pre cyklistiku jednoducho v DNA. Keď v roku 1895 založili Laurin a Klement v Mladej Boleslavi továreň na výrobu bicyklov, položili tým zároveň aj základný kameň dnešnej spoločnosti ŠKODA AUTO. Značka je už 18 rokov hrdým partnerom legendárnej Tour de France a stojí aj pri množstve ďalších svetových podujatí. Pod svoje krídla si vzala aj najväčšie preteky horských bicyklov na Slovensku ŠKODA BIKE OPEN TOUR, preteky detských cyklo talentov Detskú Tour Petra Sagana, aj ďalšie unikátne podujatia nabité pozitívnou športovou energiou. Všetky informácie o podporovaných cyklo podujatiach na Slovensku aj vo svete nájdete na stránke www.welovecycling.com.