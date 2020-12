V čase pandémie, keď sa vám o predvianočných koncertoch môže iba snívať si pre vás RTVS pripravila napínavú show, v ktorej si môžete užívať vážnu hudbu z pohodlia vášho domova. Nie je to však jednoduchá séria koncertov, je to napínavá súťaž tých najtalentovanejších detských hudobníkov strednej Európy.

Mimoriadna novinka na palete talentových show predstaví hudobných géniov Vyšehradskej štvorky a Srbska, ktorí si zmerajú svoje výnimočné talenty priamo pred vašimi očami a ušami. Víťaz bude môcť vystúpiť v najslávnejších koncertných sálach sveta, nahrať vlastný sólový album, vyhrať 15 000 eur a dokonca získať štipendium v jednej z najprestížnejších hudobných inštitúcií.

Slovenskí súťažiaci vo finále

Tí najlepší si zmerajú sily vo veľkom finále, ktoré môžete sledovať 19. decembra. Dovtedy sa pripravte na príjemné medzikolo v podobe workshopov, tzv. masterclass plné emócií, dobrých rád a úžasnej hudby.

Z prvého semifinálového kola sa do tohto kola dostala úžasne talentovaná Ajna Marosz(13) z malebnej dedinky Podhorie. Ajna hrá na zobcovej flaute a je žiačkou pedagóga Pavela Štillera na Základnej umeleckej škole Ladislava Árvaya v Žiline. Jej vášňou je baroková hudba, rada maľuje prírodu a chce sa stať profesionálnou hudobníčkou. V budúcnosti by sa rada naučila hrať na ďalší barokový hudobný nástroj, ktorý sa volá viola de gamba. Mladá flautistka sa po súťaži priznala, že držala palce svojmu súperovi Teovi Gertlerovi(12), ktorý je jedným z najúspešnejších detských huslistov dnešnej doby. Malý slovenský Paganini sa však napokon nedostal do veľkého finále Virtuózi V4+.

V druhom semifinále predviedli svoje talenty ďalší desiati súťažiaci. Medzi nimi boli aj slovenské operné speváčky a zároveň dobré kamarátky Vanesa Čierna(19) a Alžbeta Reháková(18). Obe dievčatá sa do medzinárodnej súťaže dostali zo slovenského castingu, kde ich označovali za najlepšie speváčky zo všetkých castingových kôl Vyšehradskej štvorky aj Srbska. Do finále sa prebojovala Alžbeta Reháková, študentka Konzervatória v Bratislave, ktorá porotu očarila svojim neuveriteľne dozretým hlasom, hereckým prejavom a nekonečne dobrou náladou. Jej hlasová pedagogička je Dagmar Podkamenská Bezačinská. Betka na slovenskom castingu zaspievala aj slovenskú ľudovku, ktorou okamžite očarila všetkých členov poroty.

Už túto sobotu na Dvojke

V sobotu uvidíte desiatich finalistov na workshopoch, kde ich bude hodnotiť 6 členná medzinárodná porota. Programom vás budú komentárom sprevádzať Juraj Čurný a dirigent a klavirista Peter Valentovič, ktorý je aj zástupcom Slovenska v porote a prezradí pár pikošiek zo zákulisia show. Hlavným členom poroty finálového kola bude sám Maestro Placido Domingo.

1. semifinále si v anglickom jazyku môžete pozrieť tu:

2. semifinále v anglickom jazyku môžete pozrieť tu:

Krátky dokument o slovenskom castingu a postupujúcich tu: www.rtvs.sk/televizia/archiv/16713/253394#3