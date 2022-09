Prehupnutie z leta do jesene môže byť pre niektorých ľudí naozaj náročným obdobím. Telo má problémy prekalibrovať sa a zároveň adaptovať sa chladnejšiemu počasiu. Praskajú pery, môžeme zaznamenať sčervenanie okolo nosa, vlny kýchania, únavu či celkovú náladovosť, no v horších prípadoch aj depresiu. Iným sa naopak darí zo zmeny sezóny vykorčuľovať o mnoho ľahšie. Cítia vo vzduchu tvorivého ducha a užívajú si úžasné bežecké počasie. Avšak, vo všeobecnosti platí, že počas akejkoľvek zmeny ročného obdobia je nevyhnutný silný imunitný systém, nech už sa prispôsobujete zmenám počasia ľahšie alebo horšie.

Zvýšená hladina stresu oslabuje imunitný systém

Adaptácia organizmu na zmenu ročného obdobia v dôsledku zvýšeného fyziologického stresu vedie k zvýšeniu hladín glukokortikoidov v krvi. Glukokortikoidy majú v organizme rozsiahle účinky. Hlavným predstaviteľom glukokortikoidov je kortizol – hormón produkovaný kôrou nadobličiek ako odpoveď organizmu na stres vyvolaný zmenou prírodných cyklov, teda aj zmenou ročného obdobia. Glukokortikoidy majú, okrem iného, schopnosť tlmiť imunitný systém, čo sa môže následne negatívne odzrkadliť na našom zdraví. Napriek tomu, že mechanizmy zodpovedné za zmeny prirodzenej odolnosti organizmu v súvislosti so sezónnymi zmenami nie sú úplne objasnené, existuje niekoľko jednoduchých, ale pritom efektívnych krokov, ktoré môžete pre vás a vašu rodinu urobiť. Prevencia je najlepší liek. Svoj imunitný systém môžete podporiť aj lymfodrenážnou masážou alebo návštevou sauny či parného kúpeľa. Ide o skvelé možnosti, ako môžete odstrániť toxíny tela cez pokožku.

Nezabúdajte na relax

Niet pochýb o tom, že vysoká miera stresovej záťaže oslabuje náš imunitný systém. Množstvo pracovných a domácich povinností, ktoré sa na nás zosypú po návrate z letnej dovolenky nám určite na psychickej pohode nepridá. Odložte na chvíľu povinnosti a nájdite si čas na relaxáciu. Odpočinok by sa mal stať súčasťou vašej každodennej rutiny. Relaxačné techniky ako je meditácia, dychové cvičenia, masáže, Tai-chi, joga, Port de bras či pilates, prechádzky v prírode, relaxačný kúpeľ alebo aj „obyčajné“ ticho nám môžu výrazne znížiť hladinu stresu v organizme.

Cvičte

Cvičenie v trvaní 30 minút denne znižuje stresové hormóny, zlepšuje cirkuláciu krvi a udržiava optimálnu hmotnosť. Dlhotrvajúce extrémne cvičenie však môže mať negatívny vplyv na náš imunitný systém, preto buďte aj v chladnejších mesiacoch aktívni, no nepreháňajte to.

Jedzte podľa aktuálnej sezóny

Počas jesene by ste sa mali odkloniť od konzumácie ľahkých šalátov a surových jedál, ktoré si zvyčajne vychutnávate počas letných horúčav. Radšej si na tanier naservírujte množstvom čerstvého ovocia a sezónnej zeleniny, ktoré sú momentálne k dispozícii. Pridajte viac teplých výdatných jedál, ako je pečená koreňová zelenina, tekvica a teplé polievky, prípadne rastlinné bielkoviny (fazuľa, šošovica, orechy, semená), no nezabudnite ani na živočíšne bielkoviny vrátane vajec.

Medzi potraviny, ktoré vyživujú náš tráviaci systém v tomto ročnom období patria sladké zemiaky, jablko, avokádo, broskyňa, hruška, kapusta, topinambur, huby, reďkovka, špenát, tekvica či žerucha. Fermentované potraviny ako kyslá kapusta, kefír a miso pomáhajú posilniť zdravú flóru v črevách. Štúdie ukazujú, že prídavok cesnaku do jedla pomáha posilniť imunitný systém a znižuje počet dní bez prechladnutia alebo chrípky až o 61%. Nakoniec minimalizujte rafinované cukry a múky, ktoré vyčerpávajú základné živiny a podkopávajú imunitný systém.

Dodržiavajte pitný režim

V lete prirodzene inklinujeme k príjmu väčšieho množstva tekutín. V prospech nášho imunitného systému je však mimoriadne dôležité v tomto režime zotrvať. Obmenou čistej vody môžu byť bylinné čaje a čerstvé zeleninové či ovocné šťavy. Výbornou voľbou je 100 % prírodná šťava z rakytníka Mount Berry, vyrobená z plodov rakytníka rešetliakového (Hippophae rhamnoides) v kvalite NFC, t.j. nie z koncentrátu. Šťava je technologicky upravená šetrnou pasterizáciou, vďaka ktorej zostáva v produkte zachovaný maximálny obsah nutričných látok. Rakytník má skutočne všestranné účinky na náš organizmus a možno ho právom považovať za imunostimulant. Flavóny prítomné v tomto bobuľovom ovocí sú schopné modulovať produkciu a úroveň niektorých signalizačných molekúl spojených s imunitným systémom.

Okrem vplyvu na imunitný systém, rakytník pôsobí na normálny stav pokožky, činnosť kardiovaskulárneho systému a dokonca na dobré trávenie či fungovanie prostaty. Slovo, ktoré ho však vystihuje najviac je – antioxidant. Obsahuje totiž viac ako 190 výživných látok, 10-krát viac vitamínu C ako citrusové plody a 2-krát viac tohto vitamínu ako šípky. Koncentrácia vitamínu C, ktorý prispieva k prirodzenej obranyschopnosti organizmu, dosahuje približne 2500mg na 100g ovocia. Bobule sú významné aj z hľadiska obsahu rastlinných sterolov (beta-sitosterol) a stanolov, ktoré prispievajú k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi ako, aj enzýmu superoxiddismutáza (SOD) a polárnych lipidov. Rakytník je tiež bohatým zdrojom betakaroténu, esenciálnych mastných kyselín a vitamínu E, ktorý rovnako ako vitamín C chráni bunky pred oxidačným stresom. Ďalej obsahuje množstvo vitamínov (A, B1, B2, B6, B9, K) a minerálnych látok (fosfor, draslík, železo, vápnik, horčík).

Podporte svoj imunitný systém výživovými doplnkami

Niekedy ani tá najzdravšia strava nemusí byť pre náš imunitný systém dostačujúca a oplatí sa siahnuť po výživových doplnkoch. Sortiment výživových doplnkov na posilnenie imunity od spoločnosti Kompava je čisto prírodný, bez zbytočných prísad a môže značne dopomôcť vašej imunite v sychravom počasí. Doprajte vášmu organizmu produkty ako:

Fit Cé s obsahom vitamínu C s postupným uvoľňovaním v množstve 270 mg v 1 kapsuli alebo Probiodom so zastúpením 8 účinných bakteriálnych kmeňov (2,5 mld. baktérií v 1 dávke), ktoré zlepšujú funkciu ochrannej bariéry čreva.

s obsahom vitamínu C s postupným uvoľňovaním v množstve 270 mg v 1 kapsuli alebo Probiodom so zastúpením 8 účinných bakteriálnych kmeňov (2,5 mld. baktérií v 1 dávke), ktoré zlepšujú funkciu ochrannej bariéry čreva. Z nášho portfólia ďalej odporúčame L-lyzín extra , ktorý okrem aminokyseliny L-lyzín obsahuje prídavok vitamínu B6 a extraktu z Echinacei purpurei, ktoré priaznivo vplývajú na prirodzenú obranyschopnosť organizmu.

, ktorý okrem aminokyseliny L-lyzín obsahuje prídavok vitamínu B6 a extraktu z Echinacei purpurei, ktoré priaznivo vplývajú na prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Za zmienku stojí aj produkt Premium Colostrum s obsahom vysokokvalitného kravského kolostra.

s obsahom vysokokvalitného kravského kolostra. Užitočným doplnkom určite bude aj produkt Tryptofan B, ktorý okrem aminokyseliny L-tryptofán, obsahuje vitamíny B6 a B3 podporujúce normálnu funkciu nervového systému a psychiky, čo má význam pre lepšie zvládanie stresových situácií práve v tomto rizikovom jesennom období.