Stačí, ak si zaobstaráte tzv. Amslerovu mriežku. V jej strede sa nachádza čierny bod. Zakryte si oko a pozorne sledujte bod uprostred mriežky. Následne zopakujte postup aj s druhým okom. Ak sú štvorčeky pravidelné, čiary rovnobežné, váš zrak je v poriadku. No v prípade, že by sa vám línie mihali, vlnili a boli nepravidelné, ihneď kontaktujte očného lekára! Môže ísť o závažné ochorenie vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM). Pokiaľ sa ochorenie včas nepodchytí hrozí pacientovi strata zraku. Rizikovou skupinou sú najmä seniori.



V prípade, že vášmu blízkemu ochorenie potvrdia, musí absolvovať pravidelnú liečbu u oftalmológa. Pomocnú ruku mu však podáva aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Bezplatne. „Ak očný lekár odhalí u seniora vekom podmienenú degeneráciu makuly, býva to šok nielen pre klienta samotného, ale aj pre jeho príbuzných. V takom prípade im odporúčam obrátiť sa na naše krajské strediská, kde im situáciu, v ktorej sa ich blízky nachádza vysvetlíme, pomôžeme s prijatím vážnej diagnózy a najmä klientovi ukážeme, že ešte stále má možnosti ako žiť kvalitný a plnohodnotný život,“ konštatuje Dagmar Filadelfiová, metodička pre sociálne služby ÚNSS.

Aj so zvyškami zraku sa dá efektívne čítať či robiť domáce práce. Iba sa to treba naučiť. V tom bezplatne pomáhajú pracovníci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zdroj: archív ÚNSS

Svet možno vidieť aj so zvyškami zraku

Zradnosť VMPD je v tom, že postihuje tzv. žltú škvrnu, teda najostrejší bod videnia. To býva vážne poškodené, a preto je potrebné, aby sa človek naučil efektívne využívať zvyšky zraku. S tým mu pomôže ÚNSS. „Klientov naučíme, ako využívať tzv. periférne videnie, ako ho fixovať a následne využívať pri čítaní či domácich prácach. Neskôr im pomáhame aj pri výbere optických a kompenzačných pomôcok, ktoré im spríjemňujú a uľahčujú bežný život. Zvládneme aj používanie dotykového telefónu či počítača. Dokonca, varenie, pranie či žehlenie. Navyše, našu pomoc im poskytujeme bezplatne a tak dlho ako budú potrebovať,“ dopĺňa D. Filadelfiová.



Sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci ÚNSS dokážu klientom pomôcť aj pri odstraňovaní bariér v domácnosti. Neostré videnie spôsobuje, že nimi dokážu byť aj bežné kuchynské pomôcky, nábytok či bežný vypínač. „Často sú to drobné, ale veľmi efektívne zmeny. Je pravda, že niekedy ich seniori, zvyknutí na svoje stereotypy ťažšie prijímajú, no keď si ich vyskúšajú, zistia že sú im ku prospechu. Ide napríklad o využívanie farebných kontrastov, ktoré im pomáhajú v orientácii a dajú sa použiť kdekoľvek, stačí napríklad zmeniť farbu steny za nábytkom, farbu koberca alebo vypínačov, a stanú sa viditeľnejšími. V kuchyni môžu využiť kontrastné podložky v poličkách, aby lepšie identifikovali kuchynský servis. Čo neodporúčame je používanie sklenených pohárov, pretože ich klient nevidí. V kúpeľni je vhodné doplniť protišmykové podložky, fľaštičky s drogériou označiť kontrastnými nápismi, aby si klient ľahšie prečítal, aký produkt drží v rukách,“ dopĺňa Dagmar Filadelfiová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Vrátiť sa späť do života pomôže nevidiacim a slabozrakým verejná zbierka Biela pastelka, hlavný zbierkový deň je 22. septembra 2023. Zdroj: ÚNSS

„Rada by som apelovala na príbuzných našich seniorov. Urobiť test pomocou Amslerovej mriežky svojmu blízkemu je jednoduché a nesmierne dôležité. Rodičia to pokojne môžu dať za úlohu vnúčatkám, aby dedkovi či babičke zrak skontrolovali. Pokiaľ niečo nebude v poriadku, musia spoločne navštíviť oftalmológa,“ radí Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS.



Napriek tomu, že VPDM je vážne zrakové ochorenie (a nemusí sa týkať len seniorov), pomoc pacienti nájdu v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. ÚNSS poskytuje pomoc v 8 krajských strediskách a 56 poradenských miestach. Požiadať o ňu môže ktokoľvek a kedykoľvek.



Komplexné bezplatné sociálne služby môže Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytovať aj vďaka podpore z verejnej zbierky Biela pastelka. Tá má 22. septembra 2023 hlavný zbierkový deň. Dobrovoľníkov a dobrovoľníčky budete môcť stretnúť v uliciach slovenských miest a obcí.

Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:

pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou

pri výučbe čítania a písania Braillovho písma

kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami

aktivitami zameranými na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím

podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí

pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie

špecializovaným sociálnym poradenstvom – poradenstvo pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní, pri vyrovnávaní sa s postihnutím a pod.

Ambasádormi zbierky sú: moderátorka Adela Vinczeová, komik a influencer Fero Joke a herec SND Robo Roth, ktorý je zároveň „hlasom“ zbierky.

Ak chcete podporiť Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a bezplatné služby a pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím:

22. 9. 2023 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku

zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach

na číslo príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006

príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách

umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk

prostredníctvom prostredníctvom bezhotovostných platieb kartou, hodinkami i mobilom (vo vybraných mestách)