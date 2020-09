Tekvica má vyše 800 druhov, ktoré sa líšia farbou, tvarom, chuťou i spôsobom využitia.

Skorú tekvicu ovplyvňuje počasie

Hoci sa táto zelenina spája s jeseňou, pestovatelia ju delia na letnú a zimnú. Letné tekvice sa zberajú mladé, ešte nedozreté a sú určené na okamžité spracovanie. Sú menšie, vyznačujú sa svetlou dužinou a tenkou šupkou. Patria k nim svetlé odrody tekvíc, ako klasická biela tekvica, tekvica špagetová, bezšupkové štajerské olejové tekvice, ale aj cukety (cukiny) a patizóny.

Bielu tekvicu môžeme nájsť na pultoch obchodov už od júna, jej úroda však závisí od počasia. Potvrdzuje to aj Michal Kmeťo z pestovateľskej a dodávateľskej spoločnosti Vitazel: „Tekvica nie je veľmi náročná rastlina, podmienky na pestovanie sú vhodné aj na Slovensku, ale výrazne ich ovplyvňujú klimatické zmeny. Výkyvy počasia sme zaznamenali aj tento rok, preto bola úroda skorej tekvice priemerná.“ Najvyšší záujem o bielu tekvicu je začiatkom sezóny, vtedy je príjemným spestrením pultov so zeleninou.

Najvyhľadávanejšou je Hokkaido

Takzvané zimné tekvice sa dostávajú do obchodov práve v období od augusta do novembra. Dorastajú do väčších rozmerov a majú pevnú šupku. K zimným odrodám patria tekvica veľkoplodá, tekvica Hokkaido, tekvica veltruská, tekvica Goliáš a ďalšie tekvice s oranžovou dužinou, bohatou na karotény. Muškátová a maslová tekvica sa vyznačujú aromatickou dužinou.

„Tekvica Hokkaido, maslová či tekvica Halloween, ktorú u nás pestujeme, zaznamenali za posledné roky nárast dopytu. Najväčší záujem je o tekvicu Hokkaido, ktorá sa spoločne s maslovou tekvicou predáva od leta až do jari, pretože tieto druhy sú vhodné aj na skladovanie,“ konštatuje Michal Kmeťo z Vitazelu. V portfóliu slovenských pestovateľov je tiež tekvica na pečenie, tekvica Kamo Kamo a okrasné tekvice.

Ako si vybrať tú správnu

Hokkaido je známa aj ako tekvica, ktorú netreba lúpať. Má minimálnu energetickú hodnotu a je bohatá na karotén. Jej výhodou je, že v chlade vydrží až 6 mesiacov. Na konzumáciu je vhodná dužina vrátane šupy, ktorá varením zmäkne. Používa sa na pečenie, do polievok, na pyré a iné sladké jedlá.

Maslová tekvica je mierne sladkastá s maslovou chuťou a spomedzi tekvíc obsahuje najmenej semienok. Konzumuje sa z nej mäkká dužina. Je vhodná na varenie, pečenie či do rizota.

Tekvica s názvom Halloween je vlastne tekvica veľkoplodá, ktorá môže vážiť až do 30 kilogramov. V oblasti poľnohospodárstva sa využíva ako krmivo, zo semien sa vyrába olej a dužina sa používa do rôznych jedál. Naopak, na konzumáciu nie sú vhodné okrasné tekvice, ktoré sú veľmi horké.

Podpora pre pestovateľov tekvice je dôležitá

Široká ponuka slovenskej tekvice je dostupná aj v jednom z najväčších obchodných reťazcov – v Kauflande. Ten sa na podporu domácich pestovateľov zameriava dlhodobo. „Sortiment plodín zo Slovenska sa snažíme neustále rozširovať. Chceme našim zákazníkom ponúkať zaujímavé druhy zeleniny dopestovanej domácimi pestovateľmi. Zároveň je to možnosť, ako podporiť domácu produkciu. To je pre nás jednou z priorít,“ hovorí Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Pre obchodné reťazce je dôležité, aby ponúkali takú skladbu zeleniny, o ktorú je záujem.

Jozef Šumichrast zo Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska poukazuje na význam pestovania takých druhov tekvice, po ktorých je v obchode dopyt a majú vplyv na zdravú výživu spotrebiteľov. Aby sa tak však dialo, je potrebná podpora slovenských pestovateľov zo strany štátu. V predchádzajúcich rokoch bolo problémom zaradenie tekvice medzi zeleninu s veľmi vysokou prácnosťou. Výsledkom bol obrovský nárast zberových plôch, ktorý sa však neodráža na množstve požadovaných druhov tekvíc na pultoch. „Štát musí priamymi platbami podporovať pestovanie tekvice určenej na konzum. Ide najmä o tekvice muškátové, maslové, špagetové či Hokkaido. Ak chceme, aby dopestovaná tekvica neskončila zaoraná v zemi, ale reálne na pultoch a následne doma u spotrebiteľov, je nevyhnutné zamerať sa na podporu pestovania konkrétnych druhov tekvice,“ zdôrazňuje Šumichrast.

