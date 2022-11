Hoci je Advent vo svojej podstate obdobím stíšenia sa súvisiaceho s prípravou na vianočné sviatky, každoročná realita tomu príliš nezodpovedá. Nakúpené, navarené, napečené, upratané...nemáte ani pomyslenie na to, že by to malo a mohlo byť inak.

Argumentujete tým, že dodržiavate tradície a dbáte na to, aby bolo na Vianoce všetko pripravené tip – top. Chcete predsa len to, aby atmosféra sviatkov bola naozaj sviatočná v každom ohľade. Popri tom vrcholí pracovné tempo, doťahujú sa úlohy končiaceho roka a plánujú sa úlohy na ten nadchádzajúci.

Výsledkom všetkého toho urputného snaženia veľakrát býva totálna únava a vyčerpanie, ktoré vám aj napriek vynaloženému úsiliu nedovolia vychutnať si všetko to, čo ste pre prípravu Vianoc „ako z katalógu“ urobili. Keď ste sa v nasledujúcich riadkoch našli, je čas pouvažovať, či by nebolo užitočnejšie skúsiť sa v predsviatočnom zhone nadýchnuť a zariadiť sa trochu inak.

Rezervujte si adventný pobyt na piešťanskom Kúpeľnom ostrove a privítajte sviatočné chvíle oddýchnutí.

Aj víkend spraví divy

Spraviť si víkend pre seba je v domácom prostredí náročné. Poznáte to. Môžete si dookola opakovať, že si vyložíte nohy, vykašlete sa na zháňanie, pečenie, upratovanie a prípravy – ale nedá vám to. Už po pár hodinách „akože oddychu“ sa zbadáte v zrkadle letiac chodbou s handrou v ruke.

Keď si rok čo rok kladiete otázku, ako to dosiahnuť, možno pre vás máme riešenie. Jeho pozitívom je, že nevyžaduje takmer žiadne úsilie a dlhodobé plánovanie. Možnosť zrelaxovať sa, vypadnúť z kolobehu, stereotypu a zmeniť prostredie je otázkou pár minút strávených na stránke www.ensanahotels.com/sk .

Vymeňte zhon za chvíle oddychu na piešťanskom Kúpeľnom ostrove. V rámci pobytov počas adventu v dvoch obľúbených hoteloch - 4* Esplanade a 5* Thermia Palace sa môžete tešiť na exkluzívne ubytovanie, chutnú a do detailov vyšperkovanú polpenziu, pobyt v slávnom secesnom kúpeľnom dome Irma s Bahniskom a Zrkadliskom, kde na vlastnej koži zažijete esenciu Piešťan – účinky geotermálnej vody a liečivého bahna. Blaho, ktoré si vychutnáte hľadiac na kupolovitý strop a vitrážové okná zavŕši suchý zábal.

V cene pobytu je tiež bezplatný vstup do wellness centra, vonkajšieho a vnútorného bazéna, fitness centra vírivky a sauny.

Oba spomínané hotely – Esplanade i Thermia Palace ponúkajú v období od 25. 11. 2022 až do 22. 12. 2022 program a balíčky služieb, ktoré sprítomnia blížiace sa vianočné sviatky a doprajú vám ich hrejivú, pokojnú atmosféru.

Zažnite aj vy na Kúpeľnom ostrove jednu z adventných sviec, doprajte si extra čas vďaka „late check – out“ v nedele, vianočné koláčiky, punč či kúpeľné vianočné trhy. Bude nám cťou a potešením, keď si prídete spríjemniť predvianočné obdobie k nám.