Ste často chorí a telo vám dáva zabrať? Doprajte si ovocie a zeleninu na kilá

Únava, nechuť do jedla, časté prechladnutia, bolesť hlavy. Aj to môžu byť prejavy, že imunita vášho tela nepracuje tak, ako by mala. Dôležité vitamíny pritom viete získať celkom ľahko a chutne – dávkou ovocia a zeleniny.